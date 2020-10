La distribution de Legally Blonde tient une réunion virtuelle et révèle des secrets | AP

20 ans après le grand succès, le casting de “La revanche d’une blonde«Je joue dans une rencontre virtuelle avec une cause où ils ont révélé quelques secrets du premier film qui a réussi à impressionner des millions de personnes en en faisant l’un des films les plus emblématiques.

Il ne fait aucun doute que l’une des bonnes choses à propos de la contingence sanitaire a été les incroyables retrouvailles de moulages d’émissions emblématiques comme “The Nanny”, “The Prince of Rap” et le film qui a propulsé Lindsay Lohan à la renommée, “Game of Jumeaux “.

Cela a réussi à remplir de nostalgie les fans des acteurs qui ont assisté à ces retrouvailles, tant ils ont été si bien accueillis que d’autres productions ont été inspirées à se rencontrer, comme le casting du film “La revanche d’une blonde“Cette semaine a joué dans une réunion spéciale dirigée par son protagoniste, l’actrice Reese Witherspoon qui s’est souvenue de son personnage comme Elle Woods.

C’était à l’occasion de son 20e anniversaire de la première du film, son casting a décidé de tenir une rencontre via Zoom et de se remémorer de vieilles anecdotes lors de l’enregistrement de cette histoire qui, pour beaucoup de ses participants, est devenue une référence dans leur carrière.

Grâce à son compte Instagram officiel, Reese a remercié ses collègues acteurs d’avoir rendu cela possible.

Merci à ce merveilleux groupe de personnes qui se sont réunies pour se souvenir de Legally Blonde, toutes ces années plus tard », a-t-il écrit dans le post.

Le réalisateur a également partagé une capture d’écran de cette réunion où l’on peut voir Luke Wilson, Selma Blair, Jennifer Coolidge, Ali Larter, Holland Taylor, Jessica Cauffiel et Alanna Ibach.

Chaque fois que quelqu’un me parle de la façon dont Elle Woods les a inspirés, je suis très heureuse », écrit-elle.

L’actrice a ouvert la réunion en disant que de tous les films qu’elle a réalisés, il y en a un qui émerge plus que tout autre et c’est “La revanche d’une blonde“.

C’est parce qu’elle Woods a simplement inspiré de nombreuses personnes à croire en elles-mêmes. Elle a juste un vrai sens d’elle-même et veut toujours voir le meilleur des autres », a-t-elle commenté.

En outre, l’actrice a assuré qu’elle avait été témoin de la façon dont ce personnage est devenu un modèle, non seulement pour ses fans, mais aussi pour elle.

Elle m’a inspiré à toujours garder l’esprit ouvert et à être un défenseur de moi-même et des autres dans ce monde. Ce qui m’émeut vraiment, c’est que les gens m’arrêtent et disent: «Je suis allé à la faculté de droit pour Elle Woods», a-t-il déclaré.

Il est à noter que cette réunion avait une bonne cause derrière elle, puisqu’elle avait pour but de lever des fonds pour l’association World Central Kitchen.

«Un merci spécial à tous ceux qui ont fait un don, nous sommes très reconnaissants», a écrit Reese.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a invité ses plus de 24 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel à voir cette rencontre pleine de nostalgie et de bons souvenirs.

En revanche, après la réunion, MGM Studios a annoncé la date de sortie de “Légalement blonde 3“qui sortira sur grand écran en mai 2022.

En fait, c’est pendant cette urgence sanitaire que Reese Witherspoon a annoncé qu’il redonnerait vie à Elle Woods dans le troisième volet de cette histoire qui est déjà une icône dans sa carrière artistique.

Quelque chose qui pourrait manquer dans le troisième volet du film est Bruiser, le chiot Chihuahua qui accompagnait l’actrice, comme c’était le cas en mars 2016 lorsque Reese a annoncé la triste nouvelle de la mort de son animal de compagnie via son compte Instagram.

C’est avec une grande douleur au cœur que je dois dire aux fans de #LegallyBlonde que Braiser Woods est décédé hier. C’était un chien Chihuahua doux et très apprécié. Je n’oublierai jamais les jours que nous avons passés ensemble. Je suis sûre que sa queue remue dans le ciel », a-t-elle écrit dans un message.

