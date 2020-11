Law & Order: SVU a eu d’incroyables stars invitées au fil des ans, mais la distribution espère plus dans les saisons à venir. Lors d’entretiens junket lors d’un événement de presse l’automne dernier, les principaux membres de la distribution ont révélé leurs meilleurs choix pour les futurs invités, s’ils le voulaient.

Law & Order: SVU est l’un des drames policiers les plus acclamés du genre, qui dure maintenant 22 saisons sur NBC. Il s’articule autour d’un groupe de détectives et d’autres fonctionnaires de la police résolvant des crimes horribles dans «l’Unité spéciale des victimes», et la nature épisodique de l’émission a permis à de nombreuses stars invitées de haut niveau au cours de l’année. Certains acteurs ont fait leurs débuts grâce à des apparitions dans la série, tandis que d’autres se sont inscrits après avoir atteint leur renommée.

Dans les deux cas, les principaux membres de la distribution aiment les chances de travailler avec d’autres dans l’industrie. Ils se sont entretenus avec Us Weekly à New York en septembre dernier, lors d’un événement intitulé «L’histoire est faite: la loi et l’ordre: la SVU célèbre une étape importante au Paley Center for Media». Leurs meilleurs choix de stars invitées allaient des stars à succès de la liste A à la royauté hollywoodienne classique, et tout le monde entre les deux. Voici un aperçu de leurs choix.

Brad Pitt

(Photo: Dominique Charriau / Contributeur, .)

Ice-T a été celui qui a suggéré que Brad Pitt serait un bon choix pour SVU. Il a déclaré: “Brad Pitt est mon acteur préféré. Je le voudrais juste pour que je puisse sortir avec un fan-boy et passer du temps avec lui et parler de Fight Club avec lui.”

prevnext

Edie Falco

(Photo: CBS)

L’actrice Kelli Giddish a plutôt cherché un nom du monde de la télévision de prestige – Edie Falco. Elle a dit: “Ce ne serait pas génial? Maintenant, elle joue Tommy et elle joue aux forces de l’ordre. Ne peut-elle pas venir dans le même monde?”

prevnext

Tom Cruise

(Photo: Shutterstock)

Ice-T avait également en tête un autre héros de film d’action: Tom Cruise. Il a dit: “J’ai rencontré Tom Cruise. Je ne le connais pas, mais je l’ai déjà rencontré. Il était cool. Ce serait cool.”

prevnext

Judd Hirsch

(Photo: NBC)

Peter Scanavino, qui joue Sonny Carisi sur SVU, a déclaré que certaines de ses stars préférées étaient déjà présentes dans la série, y compris Judd Hirsch. Il a dit: “J’adore avoir les acteurs plus âgés … Ces acteurs plus âgés qui sont juste de tels professionnels et maîtres de leur métier.”

prevnext

Stacy Keach

(Photo: Albert L. Ortega / .)

En plus de Hirsch, Scanavino a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour Stacy Keach après son arrivée dans la série. Keach est apparu dans un épisode de 2014 intitulé “American Disgrace”.

prevnext

Harvey Keitel

(Photo: François Durand / .)

Dans le même ordre d’idées, Ice-T a nommé un acteur d’une génération précédente avec qui il aimerait partager l’écran – Harvey Keitel. Keitel est connu pour de nombreux drames policiers, y compris deux premiers films de Quentin Tarantino, ce qui en fait un excellent candidat pour SVU.

prevnext

Christopher Meloni

(Photo: Bobby Bank / Contributeur, .)

Enfin, lors du même événement, les trois membres de la distribution ont donné des réponses différentes et cryptiques sur la possibilité de voir Christopher Meloni reprendre son rôle d’Elliot Stabler sur SVU. Scanavino a déclaré: “Vous savez, ce serait vraiment génial s’il le faisait. Je pense que c’était une sorte d’histoire sur laquelle beaucoup de fans n’ont pas de clôture.”

Malheureusement, Ice-T était moins optimiste, affirmant qu’il ne pensait pas que Meloni reviendrait même pour une place d’invité. Giddish, à son tour, a déclaré qu’elle n’avait «aucune idée». Law & Order: la saison 22 de la SVU débute le jeudi 12 novembre.

prev