Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leur site Web pour indiquer que le coronavirus peut parfois se propager à plus de six pieds à travers de minuscules particules en suspension dans l’air. C’est la deuxième fois que cette information est diffusée; le mois dernier, l’agence a accidentellement publié (puis supprimé) une version provisoire des lignes directrices.

Les scientifiques soulignent depuis des mois que les gens peuvent attraper le COVID-19 en inhalant de minuscules particules chargées de virus qui flottent pendant des minutes ou des heures dans l’air. Ces particules peuvent s’accumuler dans des espaces intérieurs mal ventilés. Quelques cas spécifiques, comme une pratique de choeur dans l’État de Washington, ont contribué à cette image de la propagation du virus.

Le CDC a déclaré dans un communiqué qu’il continuait de croire que passer du temps en contact étroit avec une personne malade est le moyen le plus courant d’attraper le COVID-19. Des situations comme la pratique du chœur, cependant, montrent qu’elle peut parfois se propager d’autres manières. «Dans ces cas, la transmission s’est produite dans des espaces mal ventilés et fermés qui impliquaient souvent des activités entraînant une respiration plus lourde, comme le chant ou l’exercice. De tels environnements et activités peuvent contribuer à l’accumulation de particules porteuses de virus », a écrit l’agence.

Ces informations ne changent pas non plus les recommandations, mais renforcent plutôt ce que nous disons: masque, distance, évitez les espaces intérieurs encombrés, ventilation adéquate, hygiène des mains et nettoyage / désinfection. – Dr Saskia Popescu (@SaskiaPopescu) 5 octobre 2020

Les directives révisées du CDC indiquent maintenant que les masques peuvent protéger contre la propagation aérienne du COVID-19. Le site Internet souligne également l’importance de la ventilation dans les espaces intérieurs. Être à l’extérieur, où les particules seront rapidement diluées, peut réduire le risque de tomber malade.

La reconnaissance formelle de la propagation aéroportée appuie les recommandations des experts en santé publique, qui insistent depuis longtemps sur l’importance de la ventilation et de passer du temps à l’extérieur. De nombreuses écoles et entreprises se tournent vers le CDC pour prendre des décisions, et la codification sur le site Web de l’agence peut aider à encourager les groupes à faire de la ventilation une priorité.