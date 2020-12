Samedi, le Center for Disease Control and Prevention a publié de nouvelles directives pour les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants en ce qui concerne les nouveaux vaccins COVID-19 en circulation. L’agence a conseillé aux personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes de se faire vacciner dès que leur état le permet, car le nouveau coronavirus peut être plus dangereux pour certains. Cependant, il a également suggéré d’examiner les ingrédients du vaccin et de parler à un médecin des allergies potentielles, et a averti que les données de sécurité étaient limitées jusqu’à présent.

La nouvelle déclaration du CDC ce week-end a déclaré que “les adultes de tout âge souffrant de certaines conditions médicales sous-jacentes courent un risque accru de maladie grave causée par le virus COVID-19”. Par conséquent, ces personnes à haut risque devraient se conformer aux réglementations de leur état et se faire vacciner quand elles le peuvent. La seule exception à ce conseil serait ceux qui ont déjà eu des réactions allergiques sévères aux ingrédients du vaccin. Le CDC a également expliqué succinctement comment les données de sécurité sur le vaccin ont été limitées par son développement rapide, et qui peut être à risque d’effets secondaires.

Le CDC a noté que les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou des maladies auto-immunes marchent sur un territoire inconnu en ce qui concerne les vaccins actuels. Les deux sont des vaccins à ARNm, qui n’ont pas été testés de manière approfondie sur des personnes atteintes de maladies auto-immunes, selon l’agence.

“Les personnes atteintes de maladies auto-immunes peuvent recevoir un vaccin à ARNm COVID-19”, indique le nouveau communiqué. “Cependant, ils doivent être conscients qu’aucune donnée n’est actuellement disponible sur la sécurité des vaccins à ARNm COVID-19 pour eux. Les individus de ce groupe étaient éligibles pour le recrutement dans les essais cliniques.”

Le CDC a noté qu’il n’y a aucune preuve d’un risque accru pour les personnes qui ont déjà eu le syndrome de Guillain-Barre (SGB), qui est une condition qui entraîne parfois des complications avec d’autres vaccins. Ils ont également noté que la FDA ne pense pas que les vaccins à ARNm provoquent des poussées de paralysie de Bell.

Peut-être plus important encore, les nouvelles déclarations du CDC exhortent les gens à continuer à suivre des mesures de sécurité telles que la distance sociale et le port de masques même après avoir été vaccinés, jusqu’à ce que le traitement ait été distribué plus largement et testé de manière plus approfondie. Ils conseillent même aux personnes vaccinées de suivre les directives de quarantaine pendant deux semaines après une exposition potentielle au virus. Jusqu’à présent, la plupart des États n’offrent des vaccins qu’aux travailleurs de la santé de première ligne et aux résidents des foyers de soins.