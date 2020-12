dernières nouvelles

Pichet du Temple de la renommée Phil Niekro – célèbre pour son knuckleball méchant qui lui a permis de lancer comme un homme plus âgé – est décédé.

Les Braves d’Atlanta ont fait cette annonce dimanche, affirmant que Niekro était décédé samedi dans son sommeil à son domicile dans la banlieue ATL de Flowery Branch. Ils disent qu’il luttait contre le cancer depuis un moment.

Les Braves ont fait l’éloge de Phil … “Knucksie a été tissé dans le tissu des Braves, d’abord à Milwaukee puis à Atlanta. Phil a déconcerté les frappeurs sur le terrain et plus tard a toujours été le premier à se joindre à nos activités communautaires.” Ils ajoutent qu’il était présent de longue date dans leur club-house et leur communauté pendant des années après avoir finalement pris sa retraite du baseball en 1987.

Niekro était l’un des rares lanceurs de knuckleball à pouvoir apparemment exercer un terrain incontrôlable et imprévisible … une compétence rare qui l’a aidé à rester sur le monticule jusqu’à la quarantaine, ce qui n’est pas si courant dans le baseball (pour les lanceurs, de toute façon) . Et, oui, ses affaires étaient méchantes.

Il a eu une moyenne cumulative de 3,35 au cours de ses 23 années de carrière, avec un total de 3342 retraits au bâton et un record de victoires de 318. Phil a fait ses débuts dans la cour des grands avec les Braves en 64 et a joué pour eux jusqu’en 1983. , au cours de laquelle il a commencé à rebondir autour de quelques équipes différentes.

L’homme a joué pour les Yankees, les Indians, les Blue Jays … et finalement, est revenu à son premier amour et a mis fin à sa carrière à Atlanta. Lors de sa dernière sortie le 27 septembre, il a reçu une énorme ovation de la foule alors qu’il leur disait adieu au baseball.

27 septembre 1987: La légende des #Braves Phil Niekro fait la dernière apparition de sa carrière de 24 ans dans la grande ligue. Les résultats n’étaient pas ce qu’il voulait, mais écoutez l’ovation d’une foule immense à Atlanta-Fulton County Stadium. pic.twitter.com/DTCjz3pLBp – Grant McAuley (@grantmcauley) 27 décembre 2020 @grantmcauley

Phil a été cinq fois vainqueur du gant d’or et cinq fois all-star, plus le récipiendaire de tonnes d’autres distinctions … y compris le leader de la MLB ERA à un moment donné, le leader des retraits de la Ligue nationale et plus encore. PN a été intronisé au MLB HOF en 1997 en tant que candidat au cinquième scrutin.

Il est survécu par sa femme, Nancy, ses trois fils et petits-enfants. Il avait 81 ans.

DÉCHIRURE