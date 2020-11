Le célibat prend-il fin? Rosalia et Rauw Alejandro pourraient être ensemble | AP

Il y a une photographie inattendue de Rosalia qui pourrait confirmer les soupçons de sa relation avec la chanteuse Rauw Alexander et ils ont leurs millions de fans en haleine, car maintenant tout le monde veut des réponses et une confirmation de ce qui se passe.

Il ne fait aucun doute que Rosalía est devenue l’une des chanteuses espagnoles les plus célèbres au monde, car son charisme, sa personnalité et, évidemment, son talent l’ont amenée à être une artiste de renommée mondiale.

Bien que nous en sachions pas mal sur les amis de Rosalia, La vérité est qu’on en sait peu sur ses relations amoureuses, car il porte toutes ces questions très discrètement, cependant, les rumeurs selon lesquelles il pourrait avoir une relation avec un chanteur de reggaeton se sont déchaînées il y a quelques semaines et il y a plusieurs pistes ils les racontent.

Le chanceux n’est ni plus ni moins que Rauw Alexander, un jeune Portoricain de 27 ans connu notamment pour deux des chansons qui ont balayé cet été “Tattoo” et “Infiel”.

La vérité est qu’un possible relation amoureuse entre les deux, après la photo que Rosalía a publiée sur Instagram, et il y a de moins en moins de doutes qu’ils soient ensemble.

La chanteuse a partagé une photo il y a six jours dans laquelle elle apparaît assise sur des escaliers avec un énorme et beau bouquet de roses à la main. Et comme légende, il a ajouté le message:

Merci pour les fleurs bb “.

Et oui, n’importe quel ami ou membre de la famille pourrait vous envoyer ceci bouquetCependant, ou curieux de tout cela, c’est que Rauw Alejandro lui-même a commenté la publication avec un «emoji» de lune.

Mais si cela ne semble pas suffisant, Rosalía a publié cette même image sur Twitter et le jeune Portoricain a également répondu, bien que cette fois plus expressif avec des émoticônes en utilisant un bouquet de fleurs et un visage souriant.

Il est à noter que ces rumeurs La prétendue romance a commencé en mars dernier, donc c’est assez long, cependant, aucun d’eux n’a mentionné quoi que ce soit à ce sujet, ils n’ont même pas nié les rumeurs.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La photographie controversée à ce jour compte plus de 2 millions de likes et des milliers de commentaires de ses followers qui sont intrigués de savoir qui a eu la chance de leur donner ou de savoir s’ils ont vraiment une relation amoureuse.

De qui vient-il? “,” Amorrrr “,” Ils sont de raaaauuuuwww ???? “,” Oui merci Rauw “,” Rauw est un romantique “,” Fais attention au rauw “,” Wowwwww, ça sent la romance “,” Uff rauw “,” @rauwalejandro dépensant la balle en fleurs “,” Le bébé est rauw ou qui? Nourrissez les potins », étaient certains des commentaires.

De plus, certains comptes Instagram spécialisés dans la scène musicale urbaine ont compilé des photographies que les fans associent aux deux artistes.

La plupart de ces photographies sont publiées dans les récits de leurs récits respectifs dans lesquels, bien que n’ayant pas posé ensemble, elles donnent matière à réflexion.

Les photographies coïncident dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire qu’elles sont prises pratiquement en même temps et révèlent les mêmes lieux.

Par exemple, vous pouvez voir comment la paire de chanteurs pose dans la même pièce, dont les murs sont marron. De plus, la voix catalane apparaît dans plusieurs selfies avec les chemises que Rauw Alejandro porte à d’autres occasions.

En ce qui concerne leurs interactions sur les réseaux sociaux, les chanteurs échangent des «j’aime», mais aussi des commentaires comme celui de la photo que nous avons mentionnée ci-dessus.

Un autre exemple de ceci est le message que l’artiste a laissé au lecteur de reggaeton dans l’une de ses publications.

Bonjour, comment vas-tu? », Écrivit-il, qui reçut cette réponse:« Je suis le garçon de la poésie ».

Cela peut vous intéresser: Cinquième élément, Rosalía allume les réseaux avec son costume d’Halloween