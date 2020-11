T

e centre d’aménagement paysager Four Seasons Total, qui est devenu le site de la conférence de presse de Donald Trump sur la «fraude électorale», tire profit de sa nouvelle renommée en vendant la marchandise «Make America Rake Again».

Lorsque M. Trump a annoncé sur Twitter le week-end dernier qu’il tiendrait une conférence de presse au «Four Seasons», beaucoup s’attendaient à ce que la conférence se tienne dans l’hôtel de luxe Four Seasons Hotel Philadelphia.

Le président a été contraint de préciser qu’il faisait référence à un centre de jardinage à State Road, Philadelphie, qui est situé à côté de Fantasy Island Adult Books et du Delaware Valley Cremation Center. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont comparé la scène à la comédie politique classique The Thick Of It.

Le centre d’aménagement paysager Four Seasons Total s’est joint à se moquer de la situation en vendant des marchandises avec des jeux de mots inspirés de Trump.

Les clients ont été invités à acheter un autocollant “MAKE AMERICA RAKE AGAIN” pour 5 $ ou un “PELOUSE ET COMMANDE!” autocollant ou masque pour le même prix.

Pour le plus grand plaisir de ses nouveaux fans, le centre a également révélé en ligne qu’à la «demande populaire» il avait créé un fond Zoom du centre.

La marchandise semble se vendre rapidement alors que la jardinerie a demandé à ses clients d’être patients alors qu’elle tentait de suivre les commandes. Dans un article sur Facebook, la société a écrit: «Il y a 36 heures, nous n’aurions pas pu imaginer que nous serions au centre de l’attention.»

Dans un tweet supprimé depuis, M. Trump avait déclaré qu’il y aurait une «grande conférence de presse» au «Four Seasons» samedi matin.

Cependant, cela a été rapidement corrigé, l’hôtel lui-même tweetant: “Pour clarifier, la conférence de presse du président Trump ne se tiendra PAS au Four Seasons Hotel Philadelphia.” Elle se tiendra au Four Seasons Total Landscaping – aucune relation avec l’hôtel. “

(

Donald Trump a refusé de concéder sa défaite aux élections américaines de 2020

/ . via .)

Dans un nouveau billet, M. Trump lui-même a confirmé plus tard que la conférence se tiendrait au centre d’aménagement paysager, mais c’est finalement son avocat Rudy Giuliani qui s’est entretenu avec les journalistes sur les lieux plutôt qu’au président américain.

La déclaration de M. Giuliani est intervenue après qu’il a été annoncé que Joe Biden devait remporter les élections américaines et a réitéré les appels de M. Trump à des poursuites judiciaires contre une prétendue fraude électorale.

Dimanche, la jardinerie a déclaré qu’elle aurait «fièrement accueilli la campagne de tout candidat à la présidentielle» dans son entreprise.

«Four Seasons Total Landscaping est une petite entreprise familiale dirigée par des Philadelphiens de longue date», a-t-il déclaré sur Facebook.

en relation

«Nous avons été honorés d’être invités à organiser une conférence de presse dans notre établissement. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté leur soutien à notre entreprise et, même si nous comprenons les commentaires négatifs, cela nous attriste d’avoir reçu un jugement aussi sévère.

«Nous croyons fermement en l’Amérique et en la démocratie. Nous espérons que nos compatriotes américains pourront s’unir et soutenir toutes les petites entreprises locales pendant cette période. »