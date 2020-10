L’un des impacts innombrables de la pandémie de coronavirus est qu’elle a interrompu le programme de recyclage du département de l’assainissement de New York qui récupère vos déchets électroniques sur rendez-vous. Le programme est toujours en pause et il n’est pas prêt à reprendre sa cadence normale d’acceptation des déchets électroniques sur les sites de dépôt avant au moins juin 2021.

Heureusement, vous avez quelques options à court terme si vous devez vous débarrasser de certaines technologies dans les semaines à venir.

Plus tôt dans la pandémie, le site de dépôt du Lower East Side Ecology Center (LES) près du canal Gowanus à Brooklyn a définitivement fermé ses portes. C’était l’un des rares sites de dépôt à New York à avoir accepté et recyclé les déchets électroniques, détournant 1 million de livres de déchets électroniques des décharges en 2018, selon Christine Datz-Romero, cofondatrice et exécutive du LES Ecology Center. réalisateur.

Cependant, le Centre écologique LES est maintenant en partenariat avec des recycleurs pour accepter vos déchets électroniques – en état de marche ou non – chaque week-end de novembre, avec plus de dates susceptibles de se produire à l’avenir si le nombre de cas de COVID-19 reste faible à proximité des sites de collecte prévus. Ces sites pop-up seront dans un endroit différent chaque semaine, alors vérifiez cela sur son calendrier des événements. Et avant de partir, assurez-vous que ce que vous devez recycler sera accepté.

Offrir à nouveau des sites de dépôt à New York est un retour en forme, bien que de manière plus limitée.

Image: Meilleur achat

Que vous soyez à New York ou non, vous pouvez également déposer au moins une partie de vos déchets électroniques chez Best Buy. L’entreprise a confirmé à The Verge qu’elle prévoyait de poursuivre son programme de recyclage tout au long de la pandémie. Il y a cependant des choses à noter. Vous pouvez recycler jusqu’à trois articles par foyer et par jour chez Best Buy. Si l’un de ces articles est un modem, un routeur ou les deux, la société vous remettra un coupon qui vous offrira une réduction de 15% sur les nouveaux périphériques réseau. Vous pouvez consulter les petits caractères, ainsi que la liste des articles que Best Buy peut accepter.

Si vous voulez plus d’options, la grande liste d’entreprises de ma collègue Barbara Krasnoff qui acceptent les dons et le recyclage de la technologie est toujours une excellente ressource. Certains d’entre eux prendront des vêtements, des livres et plus encore, alors vérifiez-le si vous voulez un autre moyen de vous débarrasser de vos affaires.

Pour plus d’informations sur le problème mondial croissant de la gestion des déchets électroniques, l’ancien journaliste de Verge Colin Lecher a présenté la vidéo ci-dessus qui expose le côté sombre du recyclage des déchets électroniques. En outre, Justine Calma, journaliste environnementale de Verge, jette un regard fascinant sur 2019, qui a établi un record pour les déchets électroniques laissés pour compte.

Enfin, si vous êtes curieux de savoir comment notre équipe a fait des cinq arrondissements de New York des déchets électroniques, comme illustré en haut de cet article, cet article dans les coulisses sera un régal.