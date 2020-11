B

fr Youngs est devenu le deuxième Anglais à atteindre 100 sélections en battant l’Italie pour remporter les Six Nations il y a 11 jours.

Et ce fut une sorte de journée de rêve, avec Youngs produisant l’une de ses meilleures performances sous le maillot n ° 9 anglais pendant un certain temps, marquant un excellent essai au début de chaque mi-temps. La victoire du titre a été obtenue plus tard dans la soirée.

Maintenant, dans l’esprit du batteur levant sa chauve-souris après avoir atteint son siècle, Youngs baisse la tête et se tourne vers le prochain défi. Dans l’équipe courte, c’est la casquette n ° 101 contre la Géorgie samedi. Sur le long terme, il a l’œil sur la Coupe du monde 2023 en France.

«Je me souviens distinctement quand j’ai joué mon 50e, je l’ai fait en quelque chose que ce n’était pas en allant là-bas, en jouant vraiment bien et en justifiant pourquoi j’ai eu 50», a déclaré Youngs. «Donc, je suppose que l’expérience m’aide, quand je suis arrivé à 100, je l’ai traité comme un autre match, je viens de jouer.

«Ensuite, je me suis permis de tout absorber et d’apprécier ce que j’avais fait. J’ai alors voulu avoir une table rase, recommencer et imaginer que je recommence à partir d’un nouveau. C’est ma première semaine au camp et j’ai l’opportunité d’en avoir une. Je l’ai utilisé comme réinitialisation. Les gens peuvent avoir différentes façons de voir et de faire les choses, mais c’est l’approche que j’ai adoptée.

«J’ai acquis de l’expérience au niveau Test à un jeune âge, vous pouvez sortir un peu plus tôt en tant que demi de mêlée, je ne me vois pas encore comme le gars qui a la mi-30 ans et qui essaie toujours de trouver des moyens de rester au sommet. Je me considère toujours comme le joueur de 31 ans plein d’enthousiasme et de désir d’aller mieux.

Néanmoins, le demi de mêlée reste l’un des domaines de l’Angleterre avec le besoin d’évolution le plus pressant. Avec Danny Care et Richard Wigglesworth hors de la photo, Youngs, 31 ans, est le seul neuf avec plus que les 13 sélections vantées par Willi Heinz, qui fête ses 34 ans ce mois-ci.

Avec Ben Spencer négligé, Dan Robson est le principal rival de Young pour le maillot et pourrait recevoir une opportunité dès le début quand Eddie Jones nommera son équipe demain matin. Alex Mitchell de Northampton est également dans le camp de Jones à Teddington.

Youngs dit que le trio s’entraide pour s’améliorer.

«Dan a eu une belle saison et a été une grande partie du rythme cardiaque de Wasps, avec les Launchers et Jack Willis,» dit-il. «Il fredonne et a continué sa forme à l’entraînement. Il a tout de suite fait partie du groupe. En tant que neuf, vous devez y aller et contrôler les choses et il l’a fait tout de suite.

«Je regarde Dan et il pourrait faire des choses dans son jeu qui… Cela pourrait être quand nous attaquons dans les 22. Quel travail fait-il avec les attaquants? Où va-t-il? Essaie-t-il de contester le ruck? Je pourrais regarder comment il attaque le côté court – juste des choses comme ça. Nous en parlerons et je pourrais dire: «Pourquoi avez-vous fait ça là-bas? Pourquoi avez-vous pris cette décision? ».

«Cela peut arriver de cette façon ou vice-versa; juste avoir ce dialogue. C’est la même chose avec Mitch et ce n’est pas différent de ce que ça a été avec Danny (Care) et Willi (Heinz). Nous considérons cela comme une opportunité d’essayer de tirer les 80 meilleures minutes de cette position, de sorte que plus nous pouvons nous entraider, plus nous pouvons nous asseoir devant un ordinateur et digérer les connaissances ensemble, mieux ce sera pour toutes les personnes.”