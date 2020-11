La maison d’enfance de Kobe Bryant en Pennsylvanie s’est récemment vendue 810 000 $, mais n’a pas inclus un élément clé de l’histoire. Le vendeur a sorti son panneau arrière et son cerceau après que l’acheteur ne voulait pas payer plus pour son inclusion. Maintenant, les articles atteignent le bloc d’enchères et deviendront disponibles pour quelqu’un avec beaucoup d’argent.

Selon TMZ Sports, le vendeur a donné le panneau et le cerceau à une connaissance. Cette personne a ensuite donné les articles à John Romani de Sales By Helen. Le but de cette décision était de mettre le panneau et le cerceau à la disposition des fans fortunés grâce à une vente aux enchères. Le plan actuel, selon le romani, est de placer le cerceau dans la vente aux enchères Platinum Night de Heritage le 20 février.

Le prix exact du lot n’est pas disponible, mais les attentes sont grandes. Romani a déclaré à TMZ Sports que le prix du cerceau et du panneau pourrait grimper en six chiffres lors de la prochaine vente aux enchères. Bien que les propriétaires potentiels devront attendre quelques semaines avant de savoir combien ils doivent enchérir.

En plus du panneau et du cerceau, il y aura de nombreux autres souvenirs collectés dans la maison d’enfance de Bryant. Il existe un magazine Michael Jordan Sports Illustrated adressé à Bryant. De plus, il y a des ballons de basket Duke de l’époque où la centrale du collège le recrutait.

Romani a déclaré à TMZ Sports que certains articles autres que le basket-ball entreraient dans le bloc des enchères. Il existe des magazines italiens appartenant à la star des Los Angeles Lakers. Il y a aussi un livre que Bryant aurait écrit dans son enfance.

Depuis sa mort dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, la valeur de la marchandise de Bryant a continué de croître dans les magasins ordinaires et les maisons de ventes aux enchères. Par exemple, un morceau de plancher de bois franc autographié du Staples Center s’est récemment vendu 631 000 $. L’objet rare comportait un n ° 8 blanc et violet, que Bryant a signé avant de quitter le terrain après son dernier match.

De même, une autre vente aux enchères a eu lieu en juin avec une bague de championnat du début de la carrière de Bryant. Goldin Auctions a accueilli beaucoup avec une bague de la saison 1999-2000. Bryant avait commandé deux bagues assorties pour ses parents, Joe et Pamela Bryant, mais les deux ont ensuite été vendues aux enchères.

Les fans ont continué à pleurer le regretté All-Star après sa mort de diverses manières. Certains l’ont immortalisé sur leur corps avec des tatouages ​​tandis que d’autres ont ajouté plus de maillots et de paires de chaussures à leurs collections. Ceux qui ont des comptes bancaires plus importants ont ramassé des objets rares aux enchères.