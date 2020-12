Selon son certificat de décès, les cendres d’Eddie Van Halen ont été dispersées au large de Malibu, en Californie. Le légendaire guitariste de rock est décédé le 6 octobre à 65 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer. Van Halen était le guitariste principal fondateur de Van Halen, y compris son frère, le batteur Alex Van Halen. Le fils de Van Halen, Wolfgang Van Halen, a récemment publié une nouvelle chanson hommage à son père, intitulée “Distance”.

Le corps de Van Halen a été incinéré 2 jours après sa mort, selon le certificat de décès obtenu par TMZ. Les cendres ont été données à Wolfgang, 29 ans. Des sources ont déclaré que les derniers souhaits de TMZ Van Halens étaient de disperser ses cendres au large de la côte de Malibu, dans l’océan Pacifique. Le document énumère également la cause immédiate du décès comme un accident vasculaire cérébral. Il avait également un cancer de la peau à la tête et au cou. Son métier a été répertorié comme “musicien”, et indique qu’il est né aux Pays-Bas.

Le mois dernier, Wolfgang a publié une nouvelle chanson en hommage à son père, qui a ensuite atteint la première place du classement général d’iTunes. Le clip vidéo de “Distance” est composé d’anciennes séquences de films à la maison et compte plus de 3,2 millions de vues sur YouTube. Sur Instagram, Wolfgang a déclaré que la réponse l’avait laissé “sans voix” sur la piste. “La réponse à ‘Distance’ a été époustouflante et je suis tellement reconnaissante pour chacun d’entre vous. Sachez que le poids de ce moment ne m’est pas perdu. Merci”, a écrit Wolfgang. “J’aimerais que tu sois là pour ça, Pop.”

Wolfgang a à plusieurs reprises mis fin aux rumeurs de fans et aux spéculations selon lesquelles il dirigerait Van Halen et remplacerait son père. Bien que Wolfgang ait joué avec le groupe alors que Van Halen était encore en vie, Wolfgang a déclaré qu’il serait “impossible” de remplacer son père. “Je pense qu’un message aux fans de Van Halen [would be that] certaines choses sont vraiment nulles. Je n’ai plus de père, et je dois trouver comment traiter cela et y faire face », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.« Et c’est le processus que les fans de Van Halen doivent suivre et réaliser que vous pouvez ‘ Je n’ai plus le groupe sans Eddie Van Halen. La musique vivra éternellement, mais tu ne peux pas [the band] sans lui.”

Malheureusement, un mois après la mort de Van Halen, sa veuve, Janie Liszewski, a révélé que sa mère était décédée. Elle a dit aux abonnés sur Instagram; elle était “absolument dévastée” par les deux morts et ne “savait pas combien je pouvais en supporter”. Quelques jours plus tard, Liszewski a déclaré qu’elle prévoyait de commencer une thérapie à la suite du décès de son mari, de sa mère et de son frère, le tout la même année. «Parfois, la personne perçue comme la plus forte est en fait la plus faible», a-t-elle écrit sur Twitter. “Brisé et perdu mais enfin commencer la thérapie aujourd’hui pour le soutien émotionnel et l’aide dont j’ai besoin.”