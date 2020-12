T

La mère d’un homme qui a été assassiné pour sa montre Rolex de 7 000 £ aujourd’hui a parlé de son soulagement que les assassins aient été traduits en justice, mais a déclaré qu’elle ne «ramènerait pas mon bébé».

Danny Pearce, 24 ans, a été abattu et poignardé devant sa petite amie Stephanie Holland alors qu’ils rentraient chez eux du club de jazz d’Oliver à Greenwich.

Deux hommes masqués avaient exigé la montre de créateur du père de l’enfant, et lorsqu’il a refusé de la remettre, il a été poursuivi avant qu’ils ne le poignardent à tour de rôle.

Mme Holland a retiré la Rolex du poignet de son partenaire blessé et l’a lancée aux agresseurs dans une tentative désespérée d’arrêter l’attaque de juillet 2017.

La mère de M. Pearce, Jan Pearce, a déclaré au Standard aujourd’hui: «Au moins, il ne peut pas prendre la vie d’une autre personne et détruire une autre famille. Mais ils ont pris la vie de mon bébé, cela ne le ramènera pas.

«C’était un électricien, il a travaillé très dur. Ils l’ont tué et pour quoi, une montre. Ils ont pris sa vie et la mienne aussi, je ne m’en remettrai jamais.

Elle a ajouté: «Ces personnes sont les plus basses des plus basses. La police a toujours été brillante.

(

David Egan

)

«J’ai reçu des nouvelles qu’aucune mère ne devrait avoir quand ils ont tué mon fils. C’est encore cru maintenant trois ans plus tard. Mais au moins, ils sont derrière les barreaux.

M. Pearce et Mme Holland étaient avec deux amis lorsque Egan et Bailey-Mascoll, portant des cagoules et des casques de protection, sont arrivés sur un cyclomoteur et les ont confrontés à King William Walk, à Greenwich, le 15 juillet 2017.

Le procureur Sarah Przybylska a déclaré à la cour de la couronne de Londres qu’un des hommes avait crié «donnez-moi votre montre» alors qu’ils brandissaient les armes, y compris un couteau de chasse «horrible», et Mme Holland leur a crié de «courir».

Au moins quatre coups de feu ont été tirés sur M. Pearce alors qu’il tentait de fuir, avant que Bailey-Mascoll ne le poignarde à côté d’une voiture garée, puis Egan coince l’homme blessé sur les marches d’un appartement.

(

Deux hommes masqués avaient exigé la montre de créateur du père de l’enfant

/ Met le document)

Mme Holland a déclaré lors du procès initial qu’elle avait été témoin de l’agression de son petit ami et a tenté de l’arrêter: «Je lui ai simplement crié:« Je vous donnerai la montre ». Danny était par terre et j’ai enlevé la montre et je l’ai juste jetée sur eux.

Le tribunal a appris qu’Egan avait fait des recherches sur Internet pour trouver des montres Rolex et un «couteau zombie», et après le meurtre, il a levé les yeux: «Comment enlever un bracelet d’une Rolex».

L’inspecteur-détective Jo Sidaway, qui a enquêté sur l’affaire, a déclaré: «Il s’agissait d’une attaque vraiment horrible qui a eu lieu dans la rue après que Danny ait passé une soirée avec sa petite amie et leurs amis.

«Il a été soumis à une attaque prolongée – les délinquants le pourchassaient dans la rue.

«Danny a tenté de se réfugier dans une propriété résidentielle, mais ce faisant, il a été poignardé à plusieurs reprises. Le niveau de violence montré à son égard était choquant.

Egan, de Deptford, a été reconnu coupable de meurtre, de possession d’une arme à feu et de vol, ainsi que de deux vols non liés en juillet 2017. Il doit être condamné lundi.