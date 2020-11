W

uand j’ai appris samedi la mort du rabbin Lord Sacks, j’ai été profondément attristé par la perte d’un des chefs intellectuels et moraux les plus sages du pays – et d’un ami et mentor qui m’avait, au fil des ans, fait preuve d’une grande gentillesse personnelle. Je me suis également souvenu d’une conversation particulière que nous avions eue plusieurs années auparavant au sujet de la liste de Schindler, qui, en 1993, était sur le point d’être publiée.

Un quart de siècle après la première apparition du film de Steven Spielberg, il est facile d’oublier son impact culturel. Il y avait eu de nombreux documentaires sur l’Holocauste, mais c’était la première dramatisation hollywoodienne majeure de ses horreurs. Était-ce éthique de transformer le plus grand crime de l’histoire en blockbuster?

Le rabbin Sacks a insisté sur le fait que c’était certainement le cas. Les survivants de la Shoah, témoins oculaires, étaient de moins en moins nombreux, tout comme certaines preuves physiques se dégradaient. Presciently – le Web en était encore à ses balbutiements – Sacks prévoyait qu’il y aurait une résurgence de la négation de l’Holocauste. Ce qui importait, par-dessus tout, c’était que le souvenir de ce qui s’était passé ne s’estompe pas. Le bon film de Spielberg garantirait que, dans les années à venir, des centaines de millions de personnes – des milliards, probablement – verront ce qui s’était passé et honoreront les morts.

Aujourd’hui, c’est le jour du Souvenir, 102 ans depuis que les hostilités de la Première Guerre mondiale ont pris fin officiellement «à la 11e heure du 11e jour du 11e mois». Cette année, les principales cérémonies, organisées, comme toujours, dimanche, ont été considérablement réduites en ampleur par des restrictions pandémiques qui signifiaient que tous les événements devaient observer une distanciation sociale et que la marche traditionnelle devant le cénotaphe n’impliquait que 30 vétérans.

La nature du virus signifie que les victimes sont souvent mortes à huis clos, sans leurs proches

Pourtant, l’esprit de commémoration semblait plus vif que jamais. Bien que le jour du Souvenir ait ses racines dans le conflit de 1914-18, sa signification s’est approfondie et élargie au fil des ans: premièrement, pour commémorer les morts d’autres guerres – ceux qui ont été tués dans la lutte contre le nazisme, en Corée, en Afghanistan, en Irak; et deuxièmement, ritualiser l’importance du souvenir lui-même, dans un monde captif de l’instant, piégé dans la milliseconde numérique et de plus en plus amnésique.

Nous oublions comment nous souvenir. Et nous devons réacquérir cette capacité humaine fondamentale, à une époque de récits complexes et concurrents, de désinformation et de volatilité sans précédent.

Pour les pires raisons possibles, cette exigence est urgente. Aussi encourageante que soit la possibilité qu’un vaccin devienne disponible avant Noël, le fait cruel demeure que 50000 personnes au Royaume-Uni sont déjà mortes de Covid-19 et, tragiquement, ce nombre augmentera.

La nature du virus signifie que presque tout cela s’est déroulé sans être vu. Ses victimes sont mortes à huis clos, généralement sans même le confort de leurs proches à leur chevet. En conséquence, le processus de deuil collectif a à peine commencé. Chacun de ces 50 000 n’était pas un point de données sur un graphique mais une personne, avec une vie, une personnalité, des membres de la famille, un cercle d’amis, des collègues, des histoires à raconter, un monde en soi. Chacun de ces mondes a été perdu.

Le mérite revient à ceux, en dehors du gouvernement, qui ont déjà essayé d’organiser un Covid Memorial Day. Mais nous sommes très en retard par rapport aux autres nations à cet égard. Dès mars, l’Italie a observé une minute de silence pour ses victimes du coronavirus, tandis que l’Espagne a organisé une période commémorative de 10 jours en mai.

Le chagrin refoulé est mauvais pour la psyché et, si vous croyez en son existence, pour l’âme. La douleur enfouie trouvera une issue, comme la vapeur qui fait vibrer une cocotte minute. Tôt ou tard, nous devrons composer avec les pertes de 2020, d’une manière qui implique plus que de remédier aux défaillances gouvernementales (aussi nécessaire que cela soit). Nous devrons trouver un moyen de reconnaître l’ampleur de ce qui s’est passé, et de le faire avec à la fois une franchise émotionnelle et une dignité.

Le AIDS Memorial Quilt conçu en 1985 par l’activiste américain Cleve Jones est un excellent exemple d’une telle entreprise. Il en va de même pour le mémorial et musée du 11 septembre à New York. Nous aurons besoin d’une initiative équivalente avant trop longtemps lorsque nous sortirons du verrouillage – au sens le plus large du terme – pour aborder avec honnêteté le traumatisme collectif de ce qui s’est passé.

Pour durer, une société doit exister aussi bien dans le temps que dans l’espace. Il doit honorer ses morts, notamment pour donner à ceux qui sont encore nés les meilleures chances d’une vie meilleure. C’est à cela que nous devons réfléchir avant tout en ce jour du Souvenir.