Kyle Busch a hissé le trophée à l’issue des éliminatoires de la Cup Series 2019 et marquant le deuxième championnat de sa carrière. Près d’un an plus tard, Busch n’est plus en lice. Les huitièmes de finale ont pris fin avec le Bank of America Roval 400 au Charlotte Motor Speedway, et Busch s’est retrouvé sous la ligne de coupure.

Le pilote de la Toyota Camry n ° 18 Joe Gibbs Racing a connu des difficultés fréquentes tout au long de la saison 2020, n’ayant pas remporté une seule course pour la première fois depuis la saison 2004. Malgré ses difficultés, Busch a toujours atteint les séries éliminatoires et est passé au deuxième tour de trois courses. Cependant, il avait besoin d’une victoire à Las Vegas, Talladega ou Charlotte pour rester en lice. La pression n’a augmenté que lorsque son frère, Kurt Busch, l’a devancé avec une victoire à Las Vegas.

Les #NASCARPlayoffs se terminent au Roval pour ces quatre pilotes. @KyleBusch, @ClintBowyer, @ austindillon3 et @Aric_Almirola ne se qualifieront pas pour les huitièmes de finale pic.twitter.com/liVj8SBgMP – NASCAR (@NASCAR) 11 octobre 2020

Il y a eu des moments en retard dans la course de dimanche où il est apparu que Busch remporterait une victoire impressionnante et passerait en huitièmes de finale. Il a tenu une avance avec 20 tours à faire après être resté sur la piste pendant un avertissement tandis que d’autres se sont dirigés vers la route des stands en masse. Cependant, les pneus neufs et le carburant supplémentaire ont donné un avantage aux autres pilotes car Chase Elliott a finalement remporté la victoire.

“Ce n’est que l’année”, a déclaré Busch aux journalistes après la course de dimanche. “Rien ne s’est joué, été de notre côté. C’est juste des circonstances malheureuses, beaucoup de malchance. Les gars de cette équipe M & Ms, ils n’abandonnent jamais et ils se battent toute l’année. Chaque course, chaque tour et chaque arrêt au stand, comme nous pouvons le voir. Mais mec, ce n’est qu’une de ces années. Une année terrible pour moi, mais comme le diraient d’autres grands sportifs, “il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir l’année que nous avons.

Clint Bowyer, Austin Dillon et Aric Almirola ont tous rejoint Busch sur la liste des pilotes officiellement éliminés des éliminatoires. Il ne reste plus que huit à disputer le trophée du championnat. Kurt et Denny Hamlin ont bloqué leurs places avec des victoires précédentes tandis qu’Elliott réservait son propre voyage avec la victoire de dimanche. Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Joey Logano, Brad Keselowski et Alex Bowman les rejoindront désormais pour trois autres courses.

Les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series se poursuivent avec des courses au Kansas, au Texas et en Virginie. Ces trois courses réduiront la liste de huit pilotes à seulement quatre. Ceux qui restent s’affronteront ensuite à Phoenix dans la course au championnat.