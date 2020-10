Le changement de look impressionnant de Danna Paola sur Instagram | .

La belle chanteur La mexicaine Danna Paola a partagé un La photographie où elle porte un relooking impressionnant, elle a sûrement surpris plus d’un de ses millions d’adeptes.

Il y a quelques heures, elle a posté une nouvelle image et on ne voit pas clairement que ses cheveux sont passés du brun foncé au blond, maintenant c’est une combinaison entre blonde et marron clair apparemment.

Danna Paola interprète de “Sodio” parvient toujours à surprendre ses followers ce n’est pas la première fois qu’il partage un changement de look bien que nous l’ayons généralement vue avec ses longs cheveux raides et sa couleur de cheveux naturelle.

A bien et à mal … Médecine pour l’âme », est la description qu’il a utilisée pour accompagner sa photographie.

Peut-être que cette photographie a confondu plus d’un de ses admirateurs, car il est de coutume pour les femmes mexicaines que, lorsqu’elles clôturent un cycle amoureux, elles aient généralement tendance à changer de coiffure par une coupe ou un changement de ton.

Il est possible que Danna Paola, la jeune célébrité d’Internet, ait déjà été là, ait traversé une situation similaire ou ce qu’il a voulu dire en guérissant l’âme.

Immédiatement, ses amis et collaborateurs ainsi que d’autres célébrités ont commencé à répondre dans les commentaires: Yolanda Andrade lui a dit qu’il avait l’air très bien, ainsi qu’il était partenaire de la série Elite Jorge Anzaldo, entre autres.

La publication compte déjà 1 million 251 228 coeurs rouges et plus de 4 000 commentaires; Danna Paola compte environ 27 700 000 followers sur son compte Instagram officiel, la chanteuse mexicaine est l’une des célébrités de l’internet au Mexique avec le plus grand nombre de fans sur les réseaux sociaux.

Il est possible que ce changement soit dû au fait qu’il est sur le point de sortir une nouvelle vidéo d’un nouveau single ou d’une collaboration avec un autre artiste, ce sera sûrement impressionnant comme il l’a toujours fait.

D’après ce que l’on peut voir dans leurs histoires Instagram, la photographie est parce qu’elle fait partie d’une couverture de magazine.

Danna Paola est assise dans une voiture pendant qu’elle conduit, elle pose son bras gauche sur le siège et touche l’arrière de sa tête, ses cheveux sont légèrement en arrière donc le second ton ne peut pas être apprécié autant que la blonde , mais dans ses histoires, nous la voyons porter un ton plus clair que le sien.

On peut dire qu’à 25 ans Danna Paola est l’une des rares célébrités à compter environ 20 ans de carrière, puisque sa profession a commencé à la pratiquer dès son plus jeune âge, en commençant par le théâtre.

Plus tard, elle s’est aventurée dans le monde de la musique, jusqu’à présent, elle n’a cessé de réussir dans aucun projet dans lequel elle est présente, heureusement elle a réussi à combiner sa carrière d’actrice ainsi que dans la musique.

Depuis quelques mois, le chanteur est impliqué dans une polémique, que jusqu’à présent plusieurs utilisateurs et médias ne veulent pas libérer, et c’est que depuis que Tini Stoessel et Sebastián Yatra ont immédiatement mis fin à leur relation, les internautes se sont tournés pour voir Danna Paola.

Tout cela à cause d’un commentaire qu’il avait fait précédemment dans l’une de ses vidéos, cependant tous deux ont précisé que la relation entre eux n’est qu’une relation d’amitié, malgré le fait qu’ils ont récemment lancé une collaboration qui est devenue un succès, votre single s’appelle ” Ne dansez pas seul. “

De nouvelles rumeurs affirment que c’est le chanteur mexicain et que l’Argentine aura une collaboration ensemble, mais cela n’a été vérifié par aucun d’entre eux, bien que l’idée ne soit pas complètement exclue puisque toute collaboration à laquelle Paola a participé devient immédiatement une belle réussite, ce ne serait pas une surprise si on les voyait bientôt chanter ensemble.

