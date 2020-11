La chanteuse et actrice emblématique Cher est au Pakistan pour célébrer le départ de Kaavan, surnommé «l’éléphant le plus solitaire du monde», qui quittera bientôt un zoo pakistanais à la recherche de meilleures conditions après des années de lobbying par des militants et des groupes de droits des animaux.

Pour des raisons de sécurité, l’emploi du temps de Cher n’a pas été rendu public. Cependant, il a rencontré vendredi le Premier ministre Imran Khan et devait se rendre à Kaavan plus tard dans le voyage, selon le bureau du Premier ministre. Le bureau de Khan a publié une vidéo du chanteur assis avec le Premier ministre à l’extérieur sur le vaste terrain de la résidence de Khan.

Kaavan doit partir dimanche pour un sanctuaire au Cambodge, a déclaré Martin Bauer, porte-parole de Four Paws International, un groupe mondial de protection des animaux qui mène la charge pour sauver Kaavan depuis 2016.

L’animal a langui dans le zoo pendant 35 ans, la plupart de ces années enchaînés, et a perdu son partenaire en 2012. Il est mort après une infection devenue gangreneuse et son corps a été aux côtés de Kaavan pendant plusieurs jours avant d’être enlevé. dit le Dr Amir Khalil. , vétérinaire avec Four Paws. Khalil a déclaré que Kaavan avait le cœur brisé après la mort de son partenaire.

Les militants ont surnommé Kaavan «l’éléphant le plus solitaire du monde» après que son sort a attiré l’attention internationale et que l’éléphant malheureux a été diagnostiqué avec des dommages émotionnels et physiques.

Khalil a soigné les nombreuses blessures et affections de l’éléphant au cours des trois derniers mois. Kaavan a été diagnostiqué par des vétérinaires comme étant en surpoids et sous-alimenté, et il souffre également de problèmes de comportement en raison de son isolement.

Cher a pris la cause de Kaavan et a été une voix forte en faveur de sa réinstallation. Quatre Paws, qui effectuent souvent des missions de sauvetage d’animaux, accompagneront Kaavan au sanctuaire.

Dans un tweet après sa rencontre avec le Premier ministre pakistanais, Cher a déclaré qu’elle remerciait Khan “pour m’avoir permis d’amener Kaavan au Cambodge”. Elle a tweeté qu’elle faisait un documentaire sur Kaavan et a déclaré: “Je pense que le documentaire va bouger.”

Source: Cependant