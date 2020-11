Le chanteur du groupe Patrulla 81, José Ángel Medina, est décédé le 11 novembre, vraisemblablement affecté par le COVID-19. Sa mort a été rapportée par le groupe Duranguense lui-même, qui a présenté ses condoléances à la famille et aux amis du chanteur.

Le groupe qu’il dirigeait a également signalé le décès et noté que, bien que la cause du décès n’ait pas été confirmée, on savait que le chanteur combattait le coronavirus depuis le 16 octobre dernier et qu’il était dans un état de santé délicat. .

Patrulla 81 est un groupe de musique de Duranguense connu pour avoir interprété des chansons telles que «Eres divina», «Comment pourrais-je tomber amoureux de toi», «Quand tu reviens», entre autres et José Ángel Medina a été le chanteur principal du groupe pendant environ 40 ans.

«C’est avec un profond regret que nous communiquons la mort sensible de M. José Ángel Medina. Père, ami et leader du groupe «Patrulla 81» ».

Aussi “Segura Music”, une maison de disques avec laquelle le groupe a travaillé a également exprimé ses condoléances et a déploré “la perte profonde de notre artiste exclusif, grand ami, chanteur et leader de Patrulla 81”.

En revanche, le groupe Alacranes Musical a adressé ses condoléances à la famille du chanteur et a souhaité la démission rapide de la famille Medina Soto.

En plus d’eux, le gouverneur de l’état de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a déploré la mort du chanteur et assuré qu ‘«ils feront vivre à jamais son héritage musical. Repose en paix”.

Le 16 octobre, il a été annoncé que le chanteur avait été testé positif au COVID-19 et avait été traité à son domicile situé dans la municipalité de Delicias, Chihuahua, jusqu’à ce qu’en raison de complications de la maladie, il ait dû être transporté à l’hôpital le 30 octobre, a rapporté le journal Milenio.