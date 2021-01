Julia Kogan a joué un rôle clé dans la création du scénario de l’ex-petit ami Nick Martin pour le film de 2016, mais n’a pas été crédité lorsqu’il a été acclamé par la critique.

Le film, mettant en vedette Meryl Streep dans le rôle de la chanteuse éponyme et Hugh Grant dans le rôle de son mari, a coûté plus de 33 millions de livres sterling (44 millions de dollars) au box-office.

Streep a été nominé pour un Oscar de la meilleure actrice, tandis que Grant a remporté le prix du meilleur acteur aux Evening Standard British Film Awards 2017.

Mme Kogan a déclaré qu’elle avait demandé un crédit lors de la sortie du film et avait poursuivi M. Martin après avoir continué à être exclue du projet.

La Haute Cour a statué aujourd’hui que sa contribution avait «une grande importance» pour la création des personnages centraux, et qu’elle devrait être officiellement reconnue comme co-auteur.

«C’était bouleversant de se voir voler des années de mon travail et d’être éradiqué de mon propre projet», a déclaré Mme Kogan, saluant la décision d’aujourd’hui.

«Avant le début du tournage, quand il est devenu clair que personne ne prévoyait de me créditer ou de me payer pour le travail que j’avais fait sur Florence Foster Jenkins, nous avons informé les sociétés cinématographiques, Qwerty et Pathe, qui travaillaient directement avec moi, que je était co-auteur et titulaire du droit d’auteur, mais ils ont refusé de me créditer.

«Au lieu de cela, ils ont choisi de sortir le film sans mon nom dessus.»

Robert Pocknell, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez Keystone Law qui représentait Mme Kogan, a ajouté: «Je suis ravi que les contributions vitales de Mme Kogan au scénario aient maintenant été officiellement reconnues par le juge et qu’elle obtiendra enfin la reconnaissance qu’elle mérite largement en tant qu’écrivain. . »

Le tribunal a appris comment Mme Kogan, de Fulham, et M. Martin, de Tooting, se sont rencontrés via une application de rencontres en 2011, à un moment où il venait de terminer de travailler en tant que scénariste sur la série télévisée Midsomer Murders.

En mars 2012, Mme Kogan a diffusé des clips Youtube de Florence Foster Jenkins à M. Martin, lui présentant le célèbre chanteur sourd.

Le juge Meade a statué aujourd’hui que Mme Kogan, qui possède une vaste expérience du chant, avait proposé l’idée originale du scénario et avait été plus qu’une simple «caisse de résonance» pour les idées de M. Martin lors de la création du scénario.

«Mme Kogan a eu l’idée initiale», a-t-il déclaré dans la décision. «C’est presque la seule chose qu’elle a contribué seule (il y avait aussi quelques mots de dialogue dans la nature des termes musicaux techniques).

«Mme Kogan avait le sentiment de la musicalité du scénario et de son interaction avec les personnages et leur évolution. Elle avait une compréhension des cours de musique et de la sensation du monde de l’opéra et de New York des années 1940.

«Elle a fait des suggestions d’intrigue et de personnage sur cette base. Elle a fait quelques suggestions de dialogue qui ont été élaborées avec M. Martin dans des scènes importantes.

M. Martin et Mme Kogan se sont séparés en 2014, et un précédent procès de l’affaire s’est prononcé en faveur de M. Martin.

Cependant, à la suite d’un nouveau procès, le juge a conclu que Mme Kogan avait contribué à hauteur de 20% au scénario et devait être crédité en tant que coauteur sur le site Web du film IMDB.