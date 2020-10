Tony Lewis – mieux connu comme le chanteur “Your Love” du groupe de rock britannique The Outfield – est décédé.

Tony serait décédé mardi près de son domicile à Londres. La cause du décès n’a pas été révélée. Le musicien, auteur-compositeur et producteur de disques a cofondé The Outfield avec Alan Jackman et John Spinks. Leur musique a rugi dans les années 1980 avec des titres à succès comme “Your Love”, “All The Love” et “Say It Isn’t So”.

Le premier album d’Outfield était “Play Deep” en 1985 … qui allait atteindre les ventes de triple platine et briser le top 10 des charts américains. “Your Love” – ​​en évidence dans des tonnes d’émissions de télévision, de films et même de publicités – a atteint un sommet au 6e rang du Billboard Hot 100 en 1986. C’est de loin l’une des chansons les plus reconnaissables de l’histoire du rock.

Depuis sa sortie il y a plus de 30 ans … “Your Love” est diffusé sur plus de 1000 stations de radio et compte en moyenne 2 millions de streams sur Pandora, 1 million de vues sur YouTube et 1 million de streams sur Spotify, ceci selon le site personnel du regretté chanteur.

Tony Lewis est né le 21 décembre 1957 dans l’East End de Londres. Il travaillait sur un nouvel EP … qui sortira au printemps 2021. Il laisse dans le deuil sa femme de 35 ans, Carol, ses 2 filles – Gemma et Rosie – et 3 petits-enfants.

Il avait 62 ans.

DÉCHIRURE