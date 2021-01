Le chanteur et directeur du Jerez Band, Marco Antonio Flores, s’est inscrit comme candidat adjoint à plusieurs membres pour Morena à Zacatecas, pour les prochaines élections. Dans l’acte, il a réitéré sa critique de l’alliance électorale que le PAN a formée avec le PRD et le PRI; Il a commenté qu ‘«ils ont toujours été contre; de pourboire, et maintenant ils se joignent ».

Antécédent. Flores était candidat au poste de gouverneur de Zacatecas en 2016 pour le Parti de la rencontre sociale (PSE): il y a obtenu plus de 50 mille voix. Alors qu’en 2018, de la même manière, il était candidat au poste de député fédéral où il a obtenu plus de 35 mille voix dans le district avec chef à Jerez. À la fin de l’année dernière, Flores Sánchez a quitté le PAN et l’alliance Va por Zacatecas, estimant que les dirigeants de Kakhol lavan sont “classistes, exclusifs et ne cherchent qu’à assurer leurs candidatures multi-membres”.

Pour savoir. Des partis tels que Morena, Progressive Social Networks et PSE sont en tête de liste avec le plus grand nombre de “célébrités” qui se présenteraient cette année, certaines plus définies que d’autres. Les personnalités incluent les anciens footballeurs Adolfo «el Bofo» Bautista et Francisco «el Abuelo» Cruz; de même, le comédien Javier Carranza, «el Costeño», ainsi que Carlos Villagrán, qui a joué «Kiko», un personnage de Chavo del 8.