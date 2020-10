Dans l’épisode de ce soir de The Masked Singer, le groupe B – Serpent, Crocodile, Baby Alien, Seahorse et Whatchamacallit – est revenu sur scène. Bien que, pour un membre du groupe, leur retour ait été de courte durée, car l’émission devait dire au revoir à l’une des célébrités masquées à la fin de l’épisode. En fin de compte, Baby Alien a été éliminé et il a ensuite été révélé qu’il s’agissait de l’ancien quart-arrière de la NFL Mark Sanchez.

Pour la première sortie du groupe B, il n’y a même pas eu d’élimination légitime. Quant à la raison pour laquelle, l’un des candidats masqués a pris les choses en main en révélant sa propre identité. Vers la fin de l’épisode, Gremlin a exprimé son désir d’enlever son masque avant que les juges ne puissent même finir de partager leurs suppositions concernant leur identité. En fin de compte, ils ont enlevé leur propre masque, les ont ensuite éliminés de la compétition et ont révélé qu’ils étaient Mickey Rourke.

L’épisode de la semaine dernière de The Masked Singer, diffusé le 7 octobre, les téléspectateurs ont, une fois de plus, été choqués par la tournure des événements. Le groupe A est de nouveau monté sur scène, ce qui signifie que Popcorn, Sun, Giraffe et les Snow Owls ont eu une autre chance de montrer leurs talents. Hélas, comme toutes les deux semaines, l’un de ces individus a été éliminé à la fin de l’épisode. La girafe a été celle qui a obtenu la botte, et a partagé plus tard que c’était Brian Austin Green, ancien de Beverly Hills 90210, derrière le masque.

Après son passage dans la série, Green a expliqué ce que c’était que d’être la girafe. Selon l’acteur, le costume de girafe n’était pas le meilleur quand il s’agissait de jouer, car il a noté qu’il était un peu restrictif. Il a dit, par E! News, “Je ne suis pas claustrophobe normalement, mais c’était très restrictif. Je me souviens que dans les armoires de garde-robe – parce que c’est vraiment élaboré – vous avez une sous-tenue qui est juste pour si vous transpirez. Donc, ça absorbe la sueur , et puis vous avez le costume par-dessus. C’était une chose complexe. ” Même s’il a peut-être rencontré des difficultés avec son costume, Green a déclaré qu’il était incroyablement reconnaissant de l’opportunité de continuer sur The Masked Singer. L’acteur a poursuivi: “C’était bien d’avoir accompli ce que j’ai accompli dans la série, mais au moment où ils se sont dit: ‘Aww, girafe, tu rentres à la maison’, j’étais comme ‘Ouf’, je pense les chansons suffisaient! C’est devenu un peu comme cocher la liste des choses à faire “, a-t-il ajouté. «Vous allez, ‘Bien, j’ai fait ça.’ J’ai fait du parachutisme. J’ai fait The Masked Singer. Je dois juste faire de la plongée en cage avec de grands requins blancs et je vais bien. “