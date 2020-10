Les fans de Masked Singer ont enfin pu voir le groupe C en action lors de l’épisode de mercredi soir. Mais, peu de temps après avoir présenté au public le brocoli, les méduses, les lèvres, le champignon et le monstre squiggly, l’un d’eux a dû dire au revoir. Après que l’animateur Nick Cannon ait annoncé que Lips avait été éliminé de la compétition, ils ont ensuite retiré leur masque et ont révélé qu’ils étaient l’animatrice de talk-show Wendy Williams.

Depuis la diffusion des World Series la semaine précédente, les fans n’ont pas eu droit à une autre sortie de The Masked Singer. Dans l’épisode le plus récent de l’émission, diffusé le 14 octobre, le Baby Alien a pris le dessus. Après avoir enlevé son masque (et les marionnettes Baby Alien), il a été révélé que l’identité du chanteur était l’ancien quart-arrière de la NFL Mark Sanchez. Aucun des juges – Ken Jeong, Jenny McCarthy, Robin Thicke, Nicole Scherzinger ou le juge invité Joel McHale – n’a correctement deviné son identité.

Comme l’ancien athlète l’a déclaré à Entertainment Weekly après son élimination, il n’était pas surpris que personne n’ait deviné qu’il était derrière le masque de Baby Alien. Il a même partagé que les paquets d’indices connectés au Baby Alien l’ont même jeté pour une boucle. “Je sais évidemment que c’est moi, mais je l’ai encore deviné à quelques reprises quand j’ai regardé le paquet d’indices”, a admis Sanchez. “J’étais comme,” Attends, quoi? “Ouais, c’était difficile. Et je pense que l’accent a totalement mis tout le monde dans une boucle. Ils ont pensé que peut-être [I was] Sacha Baron Cohen ou quelque chose comme ça. Je savais qu’ils ne me devineraient pas. “

Bien que Sanchez ait une expérience dans le football, il se tourne peut-être vers un tout nouveau cheminement de carrière après son passage sur The Masked Singer. Il a expliqué à EW qu’il avait un intérêt renouvelé pour le théâtre après avoir participé au concours Fox. «Écoutez, j’adorerais ça», a déclaré Sanchez lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de faire du théâtre à l’avenir. “Je viens de voir de première main ce qui se passe dans la création d’une performance – la chorégraphie, la conception des costumes, le chant, et la répétition et le temps qu’il faut pour le faire – donc je ne sais tout simplement pas avec la diffusion si j’aurais le temps pour faire ça. Mais vous savez, j’ai toujours eu du respect pour le théâtre, et Broadway, et la façon dont ils peuvent bouger et chanter en même temps, mais cela prend tellement de temps à travailler. si je pouvais nécessairement le faire, mais c’était vraiment une expérience formidable et [gave me] une appréciation plus profonde des arts et des interprètes. “