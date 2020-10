Malheureusement, pour les fans de The Masked Singer, ils devront attendre un peu plus longtemps pour regarder les débuts du groupe C. Cette semaine, The Masked Singer n’est pas diffusé sur Fox. Au lieu de cela, le réseau diffusera le deuxième match des World Series entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles.

Le chanteur masqué devait enfin présenter aux téléspectateurs le groupe C, qui comprend le brocoli, les méduses, les lèvres, le champignon et le monstre squiggly. Mais, en raison du fait que la série mondiale est diffusée sur le réseau, les fans ne pourront pas entendre ces célébrités masquées chanter leur cœur avant le 28 octobre (s’il n’y a pas de jeu 7 dans la série). Au cours du dernier épisode du concours de chant, les téléspectateurs ont eu droit à des performances du groupe B – Serpent, Crocodile, Baby Alien, Seahorse et Whatchamacallit. En fin de compte, Baby Alien a obtenu la botte et a révélé plus tard qu’il était l’ancien quart-arrière de la NFL Mark Sanchez. Fait intéressant, aucun des juges – Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy, Robin Thicke et Ken Jeong – n’a failli identifier qu’il s’agissait de l’ancien athlète professionnel.

Apparemment, Sanchez n’a pas été surpris que les juges n’aient pas été en mesure de déterminer son identité. Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’athlète a expliqué que les packages d’indices connectés au Baby Alien étaient même difficiles à décoder. “Je sais évidemment que c’est moi, mais je l’ai encore deviné à quelques reprises quand j’ai regardé le paquet d’indices”, a admis Sanchez. “J’étais comme,” Attends, quoi? “Ouais, c’était difficile. Et je pense que l’accent a totalement jeté tout le monde pour une boucle. Ils ont pensé que peut-être [I was] Sacha Baron Cohen ou quelque chose comme ça. Je savais qu’ils ne me devineraient pas. “

Même si Sanchez ne repart pas avec le trophée Masked Singer, il se peut qu’il se tourne vers une carrière de théâtre après son passage dans la série. «Écoutez, j’adorerais ça», a déclaré l’ancien joueur des Jets lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé à faire plus de théâtre maintenant. “Je viens de voir de première main ce qui se passe dans la création d’une performance – la chorégraphie, la conception des costumes, le chant, et la répétition et le temps qu’il faut pour le faire – donc je ne sais tout simplement pas avec la diffusion si j’aurais le temps pour faire ça. Mais tu sais, j’ai toujours eu du respect pour le théâtre, et Broadway, et la façon dont ils peuvent bouger et chanter en même temps, mais ça prend tellement de temps sur la tâche. Et donc je ne sais pas si je pouvais nécessairement le faire, mais c’était vraiment une expérience formidable et [gave me] une appréciation plus profonde des arts et des interprètes. “