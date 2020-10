Tom Parker, l’un des membres du groupe de garçons britannique The Wanted, a été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale inopérable. Le chanteur de 32 ans, qui a annoncé plus tôt cette année que lui et sa femme attendaient leur deuxième enfant ensemble, a partagé la tragique nouvelle sur Instagram, disant aux fans qu’il était “toujours sous le choc” après avoir appris qu’il avait une étape 4. glioblastome il y a six semaines et est actuellement sous traitement.

Dans une déclaration commune aux côtés de sa femme, Kelsey Hardwick, Parker a déclaré: “nous sommes tous absolument dévastés mais nous allons lutter contre cela jusqu’au bout.” Il a expliqué que lui et sa femme ont choisi d’annoncer le diagnostic “après beaucoup de réflexion” et que plutôt que les fans ressentent de la “tristesse” pour le couple, “nous voulons juste de l’amour et de la positivité et ensemble nous sensibiliserons à cette terrible maladie et recherchez toutes les options de traitement disponibles. ” Reconnaissant que “ça va être une bataille difficile”, le couple a déclaré que “avec l’amour et le soutien de tout le monde, nous allons vaincre cela”.

Dans une interview avec OK! Magazine, Parker a déclaré qu’il avait été diagnostiqué après avoir subi une crise en juillet. Expliquant qu’il «ne se sentait pas bien», Parker est allé à l’hôpital, où il a finalement été mis sur une liste d’attente pour une IRM. Six semaines plus tard, alors que lui et sa famille étaient en vacances à Norwich, Parker a subi une autre crise. Quelques jours plus tard, les médecins ont découvert que Parker avait une tumeur cérébrale inopérable, qu’il appelait «le pire des cas».

Le temps de survie moyen des patients atteints d’un glioblastome de grade 4 varie de trois mois à 18 mois, bien que Parker et sa femme expliquent qu’ils n’ont pas demandé de pronostic, Hardwick déclarant: “Nous ne pensons pas comme ça”. Parker a depuis commencé un traitement, qui comprend «une chimiothérapie et une radiothérapie consécutives pendant six semaines» dans le but de «contrôler» la tumeur.

Parker est devenu célèbre au début des années 2010 dans le cadre du boys band The Wanted. Le groupe, qui s’est séparé en 2014 pour poursuivre des projets solo, a connu un certain nombre de singles à succès, dont “All Time Low” et “Glad You Came”, tous deux n ° 1 au Royaume-Uni. “Glad You Came” a également atteint la troisième place du classement américain du Billboard, selon CNN. Depuis la séparation du groupe, The Guardian rapporte que Parker a joué Danny Zuko dans une production en tournée de Grease et a même fait les demi-finales de Celebrity Masterchef.