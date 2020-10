Gato pleure avec la chanson d’Ana Gabriel, Simply friends | Pixabay

Un chat mignon est devenu viral pour avoir montré qu’il avait aussi des sentiments et perçoit ceux des autres à travers la musique, ceci après avoir fini par pleurer en écoutant la chanson Simply friends of Ana Gabriel.

La vidéo dans laquelle vous pouvez voir le chat noir écoutant avec une grande attention Ana Gabriel est devenue extrêmement populaire en juillet dernier de cette année, dépassant les 100 000 reproductions en très peu de temps.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le chat à côté d’un jeune homme qui joue la vidéo de la chanson sur son téléphone portable Juste amis du célèbre chanteur, quelqu’un d’autre filme le garçon à ce moment-là et se rend compte qu’il pleure en écoutant la mélodie triste.

Cela peut vous intéresser: l’amour interdit? Ana Gabriel dédierait une chanson à Verónica Castro

Simply Friends est un thème inclus sur l’album de 1988 par Ana Gabriel, Terre de personne. Malgré le fait que plus de 30 ans se sont écoulés depuis son lancement, le thème est une icône du chagrin et est valable dans le temps.

Hier encore, ce numéro est devenu une tendance après la théorie selon laquelle Simply Friends était né avec dévouement, d’Ana Gabriel à la belle actrice aux yeux verts Verónica Castro.

Ce “combien je donnerais pour leur crier notre amour” a résonné dans l’esprit de beaucoup depuis hier quand ils ont imaginé qu’il y avait de l’amour entre ces célébrités et ils l’ont caché pour “ne pas sortir du placard”.

“Combien je donnerais pour leur crier notre amour, pour leur dire que quand on ferme la porte on s’aime de façon incontrôlable, qu’on se réveille embrassés avec le désir de continuer à s’aimer, mais ils n’acceptent pas vraiment notre amour”, cite la célèbre chanson.

Le journaliste Jorge Carvajal a assuré qu’il y avait bien une romance entre Ana Gabriel et Verónica Castro et les internautes n’ont pas tardé à placer le sujet de ces belles célébrités.

Le sujet, soulignent-ils, a été écrit pour une belle et jeune femme qui a volé de nombreux regards (se référant à Verónica Castro) et le “est qu’ils n’acceptent pas vraiment notre amour” se réfère à la façon dont ce type de relation était interdit et ce serait un total scandale d’être célèbre.

Ces derniers mois, la belle Verónica Castro n’a pas passé un bon moment après que Yolanda Andrade ait déchaîné les rumeurs sur l’identité de la femme qu’il a épousée dans le passé.

Yolanda est une femme qui s’est libérée et a crié ses préférences sur les toits, donc elle ne s’inquiétait pas de ce que ses mots ont déchaîné, le nom de Verónica Castro a rapidement commencé à émerger parmi les rumeurs.

Après cela, des vidéos des deux célébrités en maillot de bain et très proches ont commencé à apparaître, ils ont assuré que c’était la confirmation.

Les dix sous et les diretes ont déclenché Verónica Castro, qui a catégoriquement nié cette situation; tandis que l’hôte MoJoe a demandé à sortir du placard.

L’indignation de Verónica était si grande qu’elle a annoncé sa retraite de la scène et s’est éloignée des réseaux sociaux pendant un certain temps.

Il y a quelques jours, le chanteur bien-aimé Ana Gabriel il a consenti aux internautes en leur donnant une émission en direct dans laquelle il a décidé d’interpréter le célèbre thème musical. Ce qui a encore plus impressionné tout le monde, c’est son incroyable talent vocal qui le fait sans la compagnie de musique, ou une autre personne, totalement a cappella.

Ce 2020 Ana Gabriel célèbre, car la talentueuse chanteuse fête ses 46 ans de carrière artistique, pleine de succès et de musique de premier ordre. Toutes nos félicitations!.