L’homme de 38 ans, nommé par des amis en ligne sous le nom de Jamie Clark de Doncaster dans le Yorkshire du Sud, faisait partie des 10 personnes emportées par les pistes de la célèbre station alpine de Verbier, à l’est de Genève, lundi matin.

Huit autres personnes se sont échappées indemnes, a indiqué la police locale, tandis qu’une autre a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves.

On pense que M. Clark, un chocolatier en herbe, avait travaillé comme chef à Verbier au moins de façon saisonnière pendant une grande partie de la dernière décennie avant sa mort.

(

M. Clark travaillait comme chef à Verbier

/ Facebook )

Écrivant sur Facebook, Rachel-Joan Ciandella a déclaré: «Jamie voudrait que nous nous réunissions tous – pour nous rencontrer et surtout danser !!!!

«Mes plus sincères condoléances à sa famille J’avais été en contact régulier et il aimait la vie à Verbier et heureux en bonne santé.

«Triste accident de monstre.»

Vanessa Strand a ajouté sur Facebook: «Lundi, nous avons perdu un homme absolu, un chef talentueux, un DJ craquant et un véritable ami .. J’ai été complètement sous le choc .. et je ne peux pas croire que nous avons dû nous rappeler à nouveau comment la vie peut être cassée si facilement, cela semble si brutalement cruel et injuste.

«C’était un honneur de vous avoir connu, vous prétendiez être un salaud grincheux, mais vous aviez de l’intégrité, des valeurs fortes et un cœur en or.

«Je pense que c’était un tel cadeau de vous avoir croisé samedi et de skier ensemble puis de dîner ce soir-là … nous avons ri, bu trop de vin et joué à des jeux stupides, un souvenir qui me tient à cœur.

(

Cette photographie prise le 22 décembre 2020 montre une télécabine dans la station alpine de Verbier, bien connue des vacanciers britanniques.

/ . via .)

Natalie Sunter a déclaré sur Facebook: “Tellement triste et pas tout à fait sombrer.

«Jamie était gentil, drôle et un type vraiment adorable. Les moments de plaisir que nous avons passés à Doncaster resteront avec moi pour la vie. “

Un porte-parole de la police a déclaré: «L’avalanche s’est produite en dehors de la piste entre le domaine skiable de Verbier et les Attelas.

«Vers 10h20, un skieur roulait dans un couloir en contrebas de la zone Attelas.

«Une neige tombante s’est détachée et a transporté le skieur ainsi qu’une autre personne qui était plus bas à l’époque.

La police a déclaré qu’une enquête sur la mort avait été ouverte.

Il fait suite à plusieurs jours de fortes chutes de neige à travers la Suisse, qui ont coûté la vie à un autre skieur décédé après avoir été enterré par une avalanche en skiant à Gstaad.

Un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré: «Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé dans les Alpes suisses et sommes en contact avec les autorités suisses.

«Nos pensées vont à sa famille en cette période difficile.»