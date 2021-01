T

e chef des conservateurs gallois a démissionné après avoir découvert qu’il faisait partie d’un groupe de politiciens qui buvaient de l’alcool dans le domaine de Senedd quelques jours après l’entrée en vigueur d’une interdiction d’alcool dans les pubs.

Paul Davies a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait enfreint aucune réglementation Covid-19 et qu’au cours des 10 derniers mois de la pandémie, il a «suivi à la lettre les règlements Covid-19».

Mais il a reconnu que la controverse sur les événements du mois dernier était devenue une «distraction» et qu’il se retire avec «effet immédiat» malgré les appels de ses collègues à continuer.

“Hier, j’ai indiqué au groupe conservateur au Parlement gallois que je souhaitais démissionner, mais ils m’ont exhorté à réfléchir davantage et nous avons convenu de nous revoir lundi”, a déclaré M. Davies.

«Cependant, pour le bien de mon parti, de ma santé et de ma propre conscience, je ne peux tout simplement pas continuer en poste.

«Par conséquent, je démissionne de mon poste de chef des conservateurs gallois au Parlement gallois avec effet immédiat.»

Le whip en chef conservateur Darren Millar a déclaré qu’il démissionnait également de son rôle de front dans le Senedd.

Dans sa déclaration, M. Davies a déclaré qu’il était «vraiment désolé» pour ses actions du 8 décembre et du jour suivant lorsqu’une nouvelle consommation d’alcool aurait eu lieu.

«Ils ont porté atteinte à la confiance et au respect que j’ai bâtis pendant 14 ans au Parlement gallois avec mes collègues et le Parti conservateur au sens large mais, plus important encore, avec le peuple gallois», a-t-il déclaré.

M. Millar a dit qu’il voulait s’excuser auprès de sa famille, de ses collègues et de ses électeurs pour tout «embarras» que les reportages des médias sur ce qui s’était passé auraient pu causer.

«Bien que l’on m’informe que je n’ai pas enfreint la réglementation sur les coronavirus, je suis vraiment désolé pour mes actions, en particulier compte tenu de l’impact des restrictions strictes que les gens et les entreprises subissent», a-t-il déclaré.

«Je coopère pleinement aux enquêtes en cours et je continuerai de le faire.»

Les deux hommes auraient bu de l’alcool avec le chef d’état-major du parti, Paul Smith, et l’ancien ministre du gouvernement gallois Alun Davies, qui a déjà été suspendu du groupe Senedd du Welsh Labour.

«Il n’y avait pas de comportement ivre ou désordonné. Nous n’avons pas eu à être escortés hors du bâtiment comme certains rapports l’ont suggéré », a déclaré M. Davies.

«Ce que nous avons fait, c’est avoir un peu d’alcool avec un repas que nous avons réchauffé au micro-ondes, qui comprenait quelques verres de vin le mardi et une bière le mercredi. Je n’ai enfreint aucune réglementation Covid-19. »

M. Millar a déclaré que les deux soirs, il s’était servi un repas pré-commandé et pré-préparé qui était réchauffé au micro-ondes et qu’il mangeait en buvant une boisson alcoolisée et en discutant de questions de travail avec des collègues.

«La distanciation sociale a été maintenue tout au long de ces dîners de travail et il n’est tout simplement pas venu à l’esprit ni à moi, ni à mes collègues ni à l’équipe de restauration que les arrangements auraient pu être inappropriés», a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de PA Media.