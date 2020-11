Environ un mois après que le président Donald Trump et plusieurs autres personnes de son entourage immédiat aient été testés positifs pour le coronavirus, un autre membre de son équipe a été testé positif pour la maladie. Vendredi soir, Bloomberg a rapporté que le chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, avait été testé positif au COVID-19. La nouvelle intervient alors que les votes entre Trump et son adversaire démocrate, l’ancien vice-président Joe Biden, sont toujours en cours de décompte. Bien que Biden ait une avance dans plusieurs États du champ de bataille, dont la Pennsylvanie, la Géorgie et l’Arizona, au moment de la publication de l’article.

Meadows aurait été testé positif au coronavirus mercredi, au lendemain des élections. Cependant, il n’est pas clair s’il avait développé des symptômes de la maladie. Après avoir été testé positif, il a informé un cercle restreint de conseillers de son diagnostic après l’élection de mardi. Depuis, quatre autres responsables de la Maison Blanche ont également été testés positifs pour le coronavirus. Cassidy Hutchinson, l’un des plus proches collaborateurs de Meadows, et Nick Trainer, un assistant principal de campagne de Trump, ont tous deux été testés positifs pour la maladie.

Selon Olivia Nuzzi, correspondante du New York Magazine à Washington, Meadows se trouvait dans la résidence de la Maison Blanche le soir des élections, blottie autour de Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner, Donald Trump Jr., d’autres membres de la famille et plusieurs hauts fonctionnaires. Il ne portait pas de masque alors qu’il passait la nuit électorale à la Maison Blanche. Nuzzi a rapporté que la Maison Blanche a fait «de grands efforts» pour essayer de garder secret le diagnostic de Meadows, malgré les efforts présumés de recherche des contacts. Bloomberg a noté que certains assistants avaient été informés de son diagnostic plus tôt dans la semaine, mais qu’il leur avait été demandé de garder les nouvelles silencieuses. Non seulement Meadows était à la Maison Blanche mardi sans masque, mais il était également au siège de la campagne Trump mercredi, le jour où il a été testé positif pour le coronavirus, sans masque. Au milieu des tentatives de Trump de contester les votes dans plusieurs États au milieu de l’élection présidentielle, Meadows aurait été impliqué dans les efforts du président.

Comme mentionné précédemment, cette nouvelle survient environ un mois après que Trump et plusieurs autres membres de son cercle immédiat aient été testés positifs au COVID-19. En plus du président testé positif pour la maladie, bien qu’il ait minimisé la gravité de la pandémie pendant des mois, la Première Dame Melania Trump, son fils Barron Trump, l’attachée de presse Kayleigh McEnany, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le directeur de campagne Bill Stepien, ancien New Jersey Le gouverneur Chris Christie et plusieurs sénateurs républicains, dont le sénateur Thom Tillis, ont été testés positifs au COVID-19.