Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a admis ce que beaucoup avaient supposé dimanche à propos de la réponse américaine au coronavirus. Lors d’une apparition sur l’état de l’Union avec Jake Tapper, Meadows a déclaré sans ambages à l’hôte que le contrôle du coronavirus n’était pas dans les cartes pour la nation.

“Nous n’allons pas contrôler la pandémie. Nous allons contrôler le fait que nous obtenons des vaccins, des thérapies et d’autres domaines d’atténuation”, a déclaré Meadows dimanche à un Tapper sidéré. La déclaration fait suite à des pics dans le pays et à une autre épidémie à la Maison Blanche. Dans le même temps, Donald Trump continue de dire à de grandes foules lors de ses rassemblements que le pays «tourne le coin».

Mark Meadows indique très clairement sur CNN que la Maison Blanche a renoncé à essayer de contenir le coronavirus. Leur seule stratégie à ce stade est de prier pour un vaccin. pic.twitter.com/ZvPsQA7gDI – Aaron Rupar (@atrupar) 25 octobre 2020

La déclaration intervient également neuf jours avant le jour du scrutin, alimentant le message du camp de Joe Biden selon lequel l’administration Trump n’a pas répondu à la pandémie. Biden a publié une déclaration peu de temps après la diffusion de l’interview dimanche, critiquant les commentaires de Meadows.

“Ce n’était pas une erreur de Meadows”, lit-on dans la déclaration de Biden. «C’était une reconnaissance sincère de ce qu’était clairement la stratégie du président Trump depuis le début de cette crise: agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer qu’en l’ignorant, le virus disparaîtrait tout simplement. Il ne l’a pas fait, et il a gagné ‘t. “

La réponse ailleurs à Washington, DC, a été un peu divisée, selon POLITICO. Le sénateur John Thune et le sénateur Roy Blunt, républicains du Dakota du Sud et du Missouri respectivement, étaient en désaccord avec les prés et ont déclaré que le contrôle est une tâche individuelle que les dirigeants doivent suivre.

“[We] tous ont la responsabilité en tant que dirigeants de donner l’exemple qui consiste à faire les bonnes choses pour arrêter la propagation, et je pense que cela encourage le port de masques et encourage la distanciation sociale “, a déclaré Thune.” Nous savons tous que cela arrête la propagation. La science le prouve. “

Le sénateur Lindsey Graham, en lice pour la réélection en Caroline du Sud, a pris un autre chemin et a défendu les commentaires de Meadows, semblant dire que notre seul espoir est un vaccin ou une thérapeutique. “C’est partout dans le monde, les gars”, a déclaré Graham. “Je veux dire, vous avez eu tous les modèles de l’immunité de troupeau pour verrouiller le monde entier, et c’est toujours un problème.”

TAPPER: Pourquoi ne demandez-vous pas aux gens de porter des masques lors des rassemblements Trump? MEADOWS: Nous les distribuons T: Ils ne les portent pas! M: Eh bien, c’est une société libre. Vous n’en portez pas pour le moment, Jake T: Il n’y a littéralement personne dans cette pièce pic.twitter.com/k63rvlMsQZ – Aaron Rupar (@atrupar) 25 octobre 2020

Meadows a également comparé le coronavirus et sa propagation à la grippe commune, l’appelant un virus «contagieux» qui ne peut être contenu. Tous les aspects qui se sont avérés faux en examinant les faits et les informations des scientifiques.

Le nouveau pic à la Maison Blanche est connecté à au moins cinq membres du personnel de Mike Pence, bien que le vice-président lui-même ait été testé négatif à ce stade et continuera avec son emploi du temps normal. Cela fait suite à une série d’infections plus tôt en octobre résultant de la cérémonie de nomination d’Amy Coney Barrett. Cet événement a conduit Trump, Kellyanne Conway, Chris Christie et d’autres à être testés positifs. Le président a passé du temps à l’hôpital Walter Reed tout en luttant contre la maladie.