La démence dans le football est à l’honneur après le décès cette année de Nobby Stiles et Jack Charlton, tous deux atteints de la maladie, tandis que le diagnostic de Sir Bobby Charlton a été révélé le mois dernier.

Une étude d’octobre 2019 a révélé que les footballeurs professionnels sont trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les membres de la population du même âge.

Une lettre a été envoyée à Dowden, le secrétaire d’État chargé du numérique, de la culture, des médias et des sports, par un certain nombre d’anciens footballeurs et politiciens demandant une révision du lien entre la tête du ballon et la démence.

Bevan, membre du conseil d’administration de l’initiative «Sport United Against Dementia» de la Société Alzheimer, a déclaré à l’agence de presse PA: «Il est important que nous soutenions tous toute campagne visant à sensibiliser, collecter des fonds, investir dans la recherche afin que nous puissions les soutenir. souffrant de démence.

«Une lettre a été envoyée au secrétaire d’État, Oliver Dowden. Malgré sa réputation dans le football de ne pas répondre aux lettres, espérons que le gouvernement comprendra vraiment l’importance d’appeler à plus de recherche et à reconnaître la démence comme une condition industrielle.

«Nous devons vraiment nous unir pour lutter contre cette condition et apporter le soutien qui est vraiment nécessaire à ceux qui en souffrent – que ce soit du gouvernement, des clubs, des managers, des joueurs, des entraîneurs, des supporters et de la société dans son ensemble. ”

Le DCMS n’a eu aucun commentaire officiel à faire lorsqu’il a été contacté par l’AP au sujet des remarques de Bevan, bien qu’il indique que le contenu de la lettre sera pris en compte, avec une réponse à publier en temps voulu.

La LMA, le syndicat des cadres professionnels actuels et anciens qui compte de nombreux anciens joueurs parmi ses membres, a récemment eu des retours importants sur la question de la démence.

Bevan a ajouté: «Nous travaillons et soutenons un certain nombre de nos membres atteints de démence depuis plusieurs années maintenant.

«Le 3 décembre, nous avons écrit avec une mise à jour sur les domaines clés de soutien et nous avons probablement eu le plus de réponses à toutes les lettres que j’ai envoyées aux membres au cours de mes 13 ans – et beaucoup de membres de ma famille.

Un avocat met en garde contre une “ épidémie ” de maladie cérébrale chez les professionnels du rugby

“Dans de nombreux cas, les membres de la famille eux-mêmes ont besoin de soutien.”

Le directeur général de l’Association de football, Mark Bullingham, a confirmé ce mois-ci que son organisation rencontrait des représentants de l’EFL et de la Premier League pour définir les termes de référence d’une discussion autour de l’entraînement au niveau professionnel.

Bevan a souligné le rôle que les experts devraient jouer sur les restrictions à l’avenir.

Il a déclaré: “Ce qui est vraiment important pour nous, c’est d’avoir des messages cohérents, une prise de conscience accrue et une réelle concentration sur la sécurité. La santé et le bien-être devraient être le principal facteur de toute prise de décision.”

Quant à son rôle au sein de «Sport United Against Dementia», Bevan a ajouté: «C’est une campagne révolutionnaire réunissant le monde du sport pour la première fois dans un effort véritablement coordonné pour lutter contre la démence.

“Notre objectif est de soutenir davantage de recherche afin de mieux comprendre les liens entre le sport et la démence.”

Le LMA a un partenariat avec le projet de recherche SCORES, soutenu par Alzheimer’s Research UK.

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, fait partie d’un certain nombre de cadres supérieurs qui doivent devenir les ambassadeurs de la LMA pour le projet, qui recrute des hommes et des femmes de plus de 40 ans ayant une histoire de football pour participer à la recherche et est conçu pour développer une meilleure compréhension de la santé des athlètes à mesure qu’ils vieillissent, en étudiant comment la santé du cerveau change.

L’ancien défenseur Allardyce a déclaré mercredi: “Il est clair que c’est un problème, mais où nous pouvons prendre cela et ce que nous pouvons faire pour l’atténuer est évidemment très délicat.

«Certainement (voyons) ce que nous apportent de plus en plus la science et la recherche.

“De toute évidence, ce qui m’inquiète, c’est que j’ai 66 ans et que j’ai dirigé des millions de ballons de football en tant que joueur, dès l’âge de six ou sept ans.

“Donc, rejoindre cette recherche est très important pour moi, pour voir où cela va et comment nous pouvons détecter la démence plus rapidement et comment nous pouvons trouver sinon un remède, certainement un processus de ralentissement.”