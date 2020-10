Le responsable des jeux et de la Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a laissé entendre que la société prévoyait des clés de streaming TV pour son service de jeu en nuage xCloud. Dans une interview avec Stratechery, Spencer discute du potentiel de niveaux supplémentaires de Xbox Game Pass, qui pourraient inclure une clé TV gratuite pour jouer à des jeux xCloud.

«Je pense que vous allez voir du matériel moins cher dans notre écosystème lorsque vous pensez aux sticks de streaming et à d’autres choses que quelqu’un pourrait vouloir simplement brancher sur son téléviseur et jouer via xCloud», dit Spencer. «Vous pouvez imaginer que nous ayons même quelque chose que nous venons d’inclure dans l’abonnement Game Pass qui vous permet de diffuser des jeux xCloud sur votre téléviseur et d’acheter la manette.»

Spencer taquine également le potentiel d’un «Xbox Game Pass Platinum» avec un accès garanti au nouveau matériel Xbox. Microsoft a regroupé les abonnements Xbox et le matériel dans quelque chose appelé Xbox All Access, qui comprend l’accès au Xbox Game Pass et aux dernières consoles Xbox Series X et Series X. C’est un bundle que Spencer souhaite évidemment expérimenter à l’avenir.

Service xCloud de Microsoft. Photo par Nick Statt / The Verge

L’idée d’une clé TV de streaming de jeu Xbox n’est pas nouvelle pour Microsoft. Le géant du logiciel préparait des appareils de streaming Xbox légers en 2016, mais il a annulé le matériel. Microsoft étudie les clés et le matériel fumants depuis que la société a initialement présenté la diffusion Halo 4 du cloud vers Windows et les téléphones Windows en 2013.

La première mention publique de Spencer sur les clés Xbox TV en continu implique que le matériel pourrait être bientôt prêt. Jusqu’à présent, Microsoft n’a fourni que le streaming de jeux xCloud avec son niveau Xbox Game Pass Ultimate le plus élevé (14,99 $ par mois). Il y a certainement de la place pour des niveaux supplémentaires et un accès plus facile au service au-delà des seuls appareils Android.

Microsoft s’est associé à Samsung plus tôt cette année pour xCloud, et ce n’est qu’une question de temps avant que le service de streaming de jeux de l’entreprise apparaisse sur les téléviseurs Samsung. 2021 pourrait être une année intéressante pour xCloud, d’autant plus que Microsoft prévoit de mettre à niveau ses lames de serveur vers le matériel Xbox Series X plus performant. Nous devrions également commencer à voir apparaître xCloud sur Facebook Gaming l’année prochaine.

Microsoft travaille également sur une solution iOS basée sur le Web pour xCloud qui fera ses débuts début 2021. Spencer confirme notre récent rapport sur cette solution de contournement iOS dans l’interview de Stratechery, mais avertit que ne pas être dans l’App Store est toujours un défi pour xCloud. «Nous avons une bonne solution sur iOS qui, je pense, arrivera au début de l’année prochaine, je me sens bien dans la solution que nous avons», déclare Spencer.