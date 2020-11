L

Le fondateur de ife Kitchen, Ryan Riley, a annoncé son deuxième livre de recettes, qui sera gratuit pour les personnes atteintes de cancer.

Sorti le 1er décembre, A Life Kitchen Christmas contient plus de 20 recettes à la fois rapides et faciles à faire, et pleines de saveurs fortes – afin de lutter contre la perte de goût et d’odeur que certains patients cancéreux subissent à la suite du traitement.

Avant son premier livre de cuisine en mars, Riley a travaillé avec le professeur de l’Université de Londres Barry Smith – fondateur du Center for the Study of the Senses – pour identifier les ingrédients et les textures qui peuvent stimuler la sensation dans le nez et la bouche, y compris la menthe, le raifort, le vieillissement fromages, champignons et sauce soja.

Construit autour de trois chapitres principaux, avec des recettes pour la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël et au-delà – y compris les tartes à la tarte hachée au miso, les germes aigre-doux et les craquelins de Noël au camembert et aux châtaignes – Le nouveau livre de recettes de Riley se limite à 7000 exemplaires et sera entièrement gratuit à commander sur le site Web du chef, hors frais de port (2,95 £). Le livre est co-écrit avec le chef et auteur basé à Londres, Kimberley Duke, et a été soutenu par Moorish, qui produit une gamme de collations et de trempettes saines.

Riley a déclaré à propos du nouveau livre: «Cette année a été si difficile pour tout le monde, mais en particulier pour ceux qui vivent avec le cancer et je voulais redonner; Un Noël Life Kitchen semblait être le moyen idéal de le faire. En utilisant nos connaissances scientifiques, nous avons créé ces délicieuses recettes dans l’espoir que cela vous fournira les outils pour un Noël spécial. »

Life Kitchen, basée à Sunderland, est la première école de cuisine contre le cancer du Royaume-Uni et propose des cours de cuisine gratuits dans tout le pays pour les patients atteints de cancer, conçus pour raviver l’amour de la cuisine et de l’alimentation avec des recettes faciles à faire. Il a été fondé à la mémoire de la mère du chef, Krista Riley, décédée d’un cancer du poumon à petites cellules en 2013.