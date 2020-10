Bien que l’espoir d’un projet de loi de relance avant le jour des élections diminue, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, continuent de progresser dans leurs négociations autrefois bloquées. Après avoir officiellement repris les pourparlers concernant un projet de loi supplémentaire fin septembre après leur effondrement en août, les deux parties seraient un pas de plus vers la mise sur papier du prochain projet de loi.

Mercredi après-midi, Pelosi et Mnuchin se sont entretenus par téléphone pendant 48 minutes, selon le chef de cabinet adjoint du président de la maison, Drew Hammill, marquant juste les dernières discussions à avoir lieu au milieu de cette dernière demande d’aide. Bien que Hammill s’abstienne de donner des détails exacts sur les pourparlers, il a déclaré que “les différences continuent à être réduites sur les priorités de santé, y compris le langage fournissant un test stratégique national et un plan de traçage des contrats”. Il a noté, cependant, que les dispositions ciblant les écoles restent un point de friction, en écrivant que “plus de travail doit être fait pour s’assurer que les écoles sont les endroits les plus sûrs en Amérique pour les enfants à apprendre.” Malgré cela, cependant, Hammill a confirmé que les deux parties “sont mieux préparées pour parvenir à un compromis sur plusieurs priorités” et que les dernières discussions les ont rapprochés “de la possibilité de mettre la plume sur papier pour rédiger une législation”.

Les pourparlers de secours ont fait des progrès significatifs tout au long de la semaine dernière, Pelosi et Mnuchin organisant des appels téléphoniques quotidiens, d’une durée d’environ une heure par jour. Bien qu’il soit désormais douteux qu’un projet de loi puisse être adopté par les deux chambres du Congrès – la Chambre des représentants et le Sénat – à temps pour recevoir la signature du président Donald Trump avant les élections du 3 novembre, les mises à jour de Hammill cette semaine ont a indiqué que les deux parties ont réussi à combler un certain nombre de lacunes qui avaient autrefois fait paraître un projet de loi de redressement loin.

S’adressant aux pourparlers du duo de mardi soir, Hammill avait déclaré que Pelosi et Mnuchin avaient atteint “plus de clarté et de terrain d’entente à mesure qu’ils se rapprochaient d’un accord” et avait “appelé les présidents des comités à travailler pour résoudre les différends concernant les niveaux de financement et la langue” sur plusieurs «questions ouvertes». Parmi ces différences clés figurait le libellé entourant une disposition sur le dépistage des coronavirus et la recherche des contacts, bien que ces différences semblent avoir été réduites. Pelosi aurait également informé les personnes lors d’un appel téléphonique avec elle lundi que les problèmes clés restaient le financement des gouvernements étatiques et locaux, le soutien aux restaurants et des dispositions sanitaires supplémentaires.

Selon Hammill, Pelosi et Mnuchin devraient reprendre les discussions jeudi. Les deux espèrent entamer leurs discussions “avec les conseils supplémentaires des présidents des comités alors qu’ils travaillent à résoudre les questions ouvertes”.