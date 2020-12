g

reg Jackson a le genre d’ambition dont la Grande-Bretagne a besoin de ses stars de la technologie.

Plutôt que d’avoir une bonne idée puis de vendre à un Google ou un Facebook, il veut développer son idée de puissance verte, Octopus, pour devenir «l’Amazon de l’énergie».

Aujourd’hui, il a franchi une nouvelle étape dans cette ambition forte avec un accord de collecte de fonds qui valorise son entreprise à 2 milliards de dollars. Pas mal quand on considère qu’il l’a créé il y a cinq ans seulement.

C’est un exemple rare de «double licorne» britannique.

Alors, qu’est-ce que Octopus Energy?

Octopus est deux choses. Tout d’abord, c’est un détaillant d’énergie verte qui approvisionne 1,8 million de foyers au Royaume-Uni et des dizaines de milliers d’autres aux États-Unis et en Allemagne. Il a des contrats avec des parcs solaires et éoliens au Royaume-Uni (y compris ceux de son fondateur Octopus Investments) et en achetant via le réseau avec des certificats qui paient les producteurs verts pour leur production.

Il fait tout cela à travers la deuxième corde à son arc, son logiciel intelligent basé sur le cloud appelé Kraken.

Celui-ci sert d’interface entre les fournisseurs d’énergie et ses clients et fait automatiquement correspondre leurs tarifs d’approvisionnement et de prix avec les moments où l’énergie la moins chère est disponible. Donc, si vous avez un véhicule électrique, Kraken veillera à ce qu’il le recharge automatiquement à 4 heures du matin quand il y a suffisamment d’énergie renouvelable disponible.

«C’est comme un gros robot, vraiment», dit Jackson. «Il fournit l’énergie, conçoit et prix les produits et services et génère nos applications [that customers use]”

Jackson estime qu’en régulant la demande de cette manière, non seulement vous pouvez économiser de l’argent aux clients, mais vous pouvez également utiliser l’énergie solaire et éolienne plus efficacement tout au long du cycle de 24 heures. Cela signifie à son tour devoir investir moins dans des batteries de stockage onéreuses, ce qui réduit encore le coût des énergies renouvelables.

Kraken, dit-il, est si efficace que les coûts d’exploitation d’Octopus sont 2,5 fois moins chers que ceux de ses concurrents.

Octopus vend Kraken pour une utilisation par d’autres fournisseurs, y compris les anciens qui tentent de devenir plus avertis en énergie verte tels que Eon au Royaume-Uni et Origin en Australie.

Cela ne le dérange pas de laisser ses concurrents utiliser son kit Kraken?

“Pas du tout”, dit-il. “Nous voulons conduire la révolution de l’énergie verte à l’échelle mondiale. En travaillant avec d’autres entreprises, Octopus rendra cela plus rapide. Nous pilotons l’invention, innovons la technologie avec nos clients, puis nous pouvons l’octroyer une licence. »

Ocado s’est transformé en un modèle similaire, passant sa première décennie à créer sa propre entreprise d’épicerie en ligne et maintenant sous licence son expertise en robotique à d’autres.

On dirait cependant qu’Ocado n’est pas une comparaison assez ambitieuse pour Jackson. Il préfère une autre analogie: «Nous sommes plus comme Amazon. C’est un détaillant, mais octroie des licences à son AWS [cloud computing arm] à d’autres détaillants et leur permet d’utiliser son site Web. »

Environ 17 millions de clients utilisent désormais le système Kraken. «Nous voulons 100 millions de clients en cinq ans», déclare Jackson.

C’est une ambition sérieuse de mise à l’échelle.

Comment se fait-il que ce soit une double licorne?

L’année dernière, dans le cadre d’un rapprochement pour fournir Origin avec Kraken, l’utilitaire australien a investi dans un accord évaluant Octopus à environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait une licorne.

Aujourd’hui, il a annoncé un accord similaire avec Tokyo Gas, vieux de 135 ans, qui a également conclu un accord d’approvisionnement et d’investissement qui valorise Octopus à «plus de» 2 milliards de dollars, dont 247 millions de dollars d’investissement plus un financement complet pour le lancement d’Octopus Energy au Japon.

Le cycle de financement en fait la première double licorne énergétique de Grande-Bretagne, mais son rival Ovo Energy est actuellement au milieu d’une collecte de fonds qui pourrait la valoriser entre 2 et 3 milliards de livres sterling.

Il recherche 300 millions de livres sterling de nouveaux investissements, s’ajoutant aux fonds levés au début de l’année dernière auprès du nouvel investisseur Mitsubishi Corporation. Attendez-vous à une annonce pour la nouvelle année.

Jackson affirme que le Japon a un long chemin à parcourir pour atteindre son désir déclaré de devenir une économie d’énergie nette zéro, avec seulement 18,9% de l’énergie du pays actuellement fournie à partir de sources renouvelables.

«Nous voulons participer à une augmentation spectaculaire de ce chiffre.»

Mais Tokyo Gas est clairement un opérateur de combustibles fossiles. L’indice est dans le nom. N’est-ce pas hypocrite?

Jackson dit pas du tout. «Nos activités là-bas n’auront rien à voir avec les énergies fossiles. Chaque fois que nous concluons un accord comme celui-ci, je rencontre toujours les meilleurs joueurs et je suis clair que leur argent est gratuit. En faisant équipe avec Tokyo Gas ou Origin, nous pouvons atteindre plus de clients plus rapidement que seuls. »

Mais vous ne pouvez sûrement pas être purement vert si vous traitez avec ces gars-là? «Écoutez», répond-il. «J’adore les fournisseurs d’énergie verte de niche [who don’t work with the legacy giants]. Ce sont des gens formidables, mais après toutes ces années, ils n’ont gagné qu’une fraction d’un pour cent du marché.

“Nous devons rencontrer des centaines de millions de clients et le rendre sans relâche moins cher que les combustibles fossiles.”

Ce n’est qu’en traitant avec les majors qu’il construira jamais une telle échelle, dit-il.

Les énergies renouvelables ne seront sûrement jamais qu’une minorité de l’alimentation électrique

Faux, dit Jackson. «L’énergie éolienne et solaire a tellement de jambes, tant que nous utilisons la technologie à leurs côtés. Je pense que nous pouvons en tirer une grande partie de notre énergie. Il y a de la place pour cinq à dix fois plus de vent qu’aujourd’hui au Royaume-Uni. Cela doit être l’objectif principal. »

Londres comme plaque tournante de l’énergie verte

Comme pour ses accords aux États-Unis, en Australie et en Allemagne, la décision prise aujourd’hui avec Japan Gas marque une nouvelle tranche importante de revenus d’exportation pour une entreprise britannique.

Le géant de l’investissement BlackRock a récemment estimé que 130 billions de dollars seraient investis dans les énergies renouvelables au cours des 30 prochaines années, et Jackson affirme que le Royaume-Uni est idéalement placé pour être le leader mondial dans ce domaine en raison de notre intelligence et de l’innovation créées par le marché libre de l’énergie.

«La Grande-Bretagne est parfaite parce que nous avons le marché de l’énergie le plus compétitif au monde et que nous pouvons capitaliser sur notre statut de pôle technologique majeur. Les États-Unis n’ont rien à voir avec la concurrence que nous faisons. C’est une énorme opportunité pour le Royaume-Uni. Non seulement cela, mais tous les partis politiques poursuivent un programme d’énergie verte. »

Faisant référence à l’ordre annoncé par David Cameron en 2013 que ses fonctionnaires «se débarrassent de toute la merde verte» pour réduire les factures d’énergie, Jackson a déclaré: «Regardez jusqu’où nous venons de la merde verte!»

Il y a quelques semaines à peine, Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​lancé un nouvel agenda vert avec un plan en 10 points beaucoup plus ambitieux que jamais.

Malgré tous ses éloges pour la nature compétitive de l’approvisionnement énergétique au Royaume-Uni, il souhaite également une liberté similaire pour le réseau qui achemine l’électricité des générateurs jusqu’aux maisons des gens.

«Nous devons vraiment ouvrir National Grid aux forces du marché et introduire une tarification dynamique», dit-il, en utilisant des prix plus ou moins élevés pour atténuer les pics et les creux de la consommation d’énergie.

Cela l’agace également que l’énergie verte soit taxée de la même manière que les combustibles fossiles et, dit-il, plus que le gaz. «L’énergie verte subventionne en fait les combustibles fossiles!» dit-il, exaspéré.

Va-t-il faire flotter l’entreprise?

Pas probable. «Nous avons tous les investissements dont nous avons besoin en tant qu’entreprise privée et il y a des centaines de millions de dollars d’intérêts supplémentaires de la part des investisseurs mondiaux. Être privé nous permet d’innover sans les pressions à court terme d’une entreprise publique.

Il est peut-être en train de bâtir une grande entreprise britannique, mais, pour l’instant du moins, nous, les investisseurs ordinaires, devons nous émerveiller de loin.