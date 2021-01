C

estime que les hôpitaux ne sont pas sous la pression de l’augmentation des cas de coronavirus sont “absurdes”, selon le chef du NHS England.

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, a déclaré que les personnes affirmant que la situation était un “canular” sont responsables d’un changement de comportement susceptible de tuer des gens et d’insulter le personnel qui a travaillé de longues périodes dans les circonstances les plus difficiles.

M. Johnson a déclaré: “Le genre de personnes qui se tiennent à l’extérieur des hôpitaux et disent que Covid est un canular et ce genre de trucs, vraiment je pense qu’ils ont besoin de grandir.”

Sir Simon a ajouté: “Soyons tout simplement très simple à ce sujet. Quand les gens disent que (Covid est un canular) – c’est un mensonge.

«Si vous vous faufilez dans un hôpital dans un couloir vide à 9 heures du soir et que vous filmez ce couloir en particulier, puis que vous le collez sur les réseaux sociaux et que vous dites ‘Cela prouve que les hôpitaux sont vides, tout est un canular,’ vous sont non seulement responsables d’un changement de comportement susceptible de tuer des gens, mais c’est une insulte à l’infirmière qui rentre à la maison après 12 heures de soins intensifs, après avoir travaillé ses tripes dans les circonstances les plus exigeantes et les plus éprouvantes.

“Il n’y a rien de plus démoralisant que d’avoir ce genre d’absurdité jailli alors que c’est manifestement faux.”

