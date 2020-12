T

Le directeur général de RFU, Bill Sweeney, est convaincu que les poursuites imminentes d’anciens joueurs souffrant de démence précoce ne feront pas faillite le syndicat de rugby – mais admet qu’il craint les dommages répétitifs causés au jeu.

Inclus dans l’action en justice sont Steve Thompson, le talonneur anglais vainqueur de la Coupe du monde, Michael Lipman, qui a remporté 10 sélections sur le flanc pour l’Angleterre, et Alix Popham, l’ancienne arrière du Pays de Galles.

Tous trois sont au début de la quarantaine et souffrent d’une démence précoce et d’une encéphalopathie traumatique chronique (CTE) probable, qui ne peut être entièrement diagnostiquée que par un examen post-mortem du cerveau. Ceci est causé par des coups répétés à la tête et a un impact majeur sur leur vie quotidienne à la retraite.

Sweeney a admis que le syndicat avait tenté de prendre contact avec Thompson, mais n’avait pas le bon numéro pour lui et n’avait donc pas réussi à ce stade. Il semble que Lipman n’ait pas été contacté.

Sweeney a déclaré que la RFU n’avait pas encore reçu d’avis de l’action en justice (qui est attendue la semaine prochaine), de sorte que le syndicat ne sait que ce qu’il sait des médias. Il est également trop tôt pour spéculer sur le cas ou «entamer des discussions détaillées sur l’assurance».

Il a dit, cependant, qu ‘«il n’y a aucune raison de croire que nous ne serions pas couverts».

«Bien sûr, nous sommes préoccupés par le risque de réputation», a déclaré Sweeney. «Nous adorons ce jeu. J’ai passé beaucoup de temps sur la route cette année, à faire le tour des clubs communautaires pour voir l’excellent travail accompli. C’est pourquoi nous devons être extrêmement transparents et fondés sur des faits en ce qui concerne ce dont nous parlons, quels sont les risques et les avantages réels de jouer au rugby.

«Les avantages sont la camaraderie et les amis de longue date, les leçons apprises et tout le reste. Il serait malhonnête de dire que nous ne sommes pas préoccupés par le risque pour la réputation, mais nous pensons certainement qu’il est gérable.

«Nous devons apaiser les craintes des gens et je pense que vous faites cela en ayant une conversation vraiment équilibrée et factuelle sur les problèmes. Nous avons besoin que le débat qui est là-bas soit vraiment factuel et expose tous les détails. Ensuite, comme pour tant de choses dans la vie, il y a un équilibre risque-récompense sur lequel vous prenez une décision.

«Nos preuves montrent que le rugby est un sport d’équipe pour les jeunes et n’est pas plus dangereux que les autres sports. Mais, l’heure est à la transparence, nous devons donc faire connaître tous les faits. Dans une situation comme celle-ci, plus nous pouvons communiquer de faits, mieux c’est. »

Sweeney a déclaré que les preuves scientifiques concernant le lien entre la CTE et la commotion cérébrale ne sont «pas noires et blanches», mais a déclaré que la situation était «profondément bouleversante».

«Notre préoccupation est que c’est profondément bouleversant d’entendre ces histoires sur quelqu’un comme Steve Thompson qui est une icône du jeu, il est un vainqueur de la Coupe du monde pour nous et vous entendez ce qu’il traverse et c’est profondément bouleversant d’écouter cela,» il a dit..

Sweeney a déclaré que la pandémie de Covid-19 y laissait actuellement RFU face à une perte de «30 millions de dollars», avec 135 millions de livres sterling de revenus perdus, pour l’exercice en cours. L’instance dirigeante a effectué 119 licenciements cette année pour réduire les coûts, et Sweeney s’attend à ce que le match en Angleterre prenne entre trois et quatre ans pour se rétablir.