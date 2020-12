M

Les fans d’asterChef ont salué le chef londonien Santosh Shah comme le «champion du peuple» après avoir perdu la finale des professionnels de l’émission.

Shah, 35 ans, qui travaille à Cinnamon Kitchen dans la capitale, a reçu un élan d’amour et de soutien sur les réseaux sociaux après avoir été nommé finaliste, aux côtés du chef d’Uxbridge Bart van Der Lee, d’Alex Webb, 25 ans.

Webb, qui a commencé sa carrière culinaire en tant que laveur de casseroles à l’âge de 15 ans, a convaincu les juges Marcus Wareing, Monica Galetti et Gregg Wallace avec un impressionnant repas de trois plats.

Mais les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à féliciter le «sorcier des épices» né au Népal, qui est passé de creuser des canaux à l’âge de 12 ans à travailler dans l’un des meilleurs restaurants indiens de Londres.

(

Les trois finalistes (de gauche à droite): Alex Webb, Santosh Shah et Bart van Der Lee

/ BBC / Shine TV)

Un utilisateur a tweeté: «Quand le monde est en ébullition, quand tout est sombre et que la pandémie s’installe, je pense qu’une dose de Santosh est ce dont nous avons tous besoin pour apporter un peu de lumière et de bonheur dans nos vies. Quel bel être humain.

Un autre a commenté: «Santosh est un véritable point culminant de 2020. Quel merveilleux homme rayonnant.»

Pendant ce temps, beaucoup ont félicité Shah, qui portait son chapeau national pour la finale, pour avoir «mis la nourriture népalaise sur la carte du monde».

L’ancien Premier ministre du pays, Baburam Bhattarai, a tweeté: «Félicitations et meilleurs vœux au chef népalais Santosh Sah, finaliste BBC Master Chef Professionals 2020, pour la promotion de la cuisine népalaise à l’étranger!

Shah, qui a parlé de son ambition d’ouvrir un restaurant népalais à Londres, a tweeté un collage de photos d’autrefois de lui-même en tant que jeune garçon avec de grands rêves de ravir le monde avec des plats de son pays natal.

Il a tweeté: «J’ai toujours rêvé de partager un jour la beauté de la cuisine népalaise avec le monde.

«Cela a été un long et incroyable voyage jusqu’à ce point. D’être un jeune garçon grandissant au Népal, puis de voyager en Inde et d’apprendre à cuisiner. Je me dirige finalement vers Londres. »

Les fans l’ont exhorté à ouvrir son propre restaurant, avec un tweet: «Alors, quand et où Santosh ouvre-t-il son restaurant népalais? Et prennent-ils encore des réservations? »

Un autre a écrit: «Qui est avec moi sur le fait de jouer ensemble pour obtenir un restaurant à Santosh?

«Je pense que la plupart des gens veulent savourer sa nourriture incroyable. Du fair-play à Alex et Bart, deux grands chefs aussi … Mais à mes yeux, Santosh gagne le cœur de la nation!

Pour son dernier plat principal, Shah a préparé du buffle épicé avec de la gloire du matin sautée, des cannellonis de pommes de terre masala, du chutney de groseille et un pain paratha rempli de paneer au lait de buffle servi avec du vin de riz népalais.

Pendant ce temps, le gagnant Webb a préparé de la truite poêlée avec un certain nombre de côtés de panais, ainsi qu’une sauce à la crème de moules et au caviar avec une mini tarte aux pommes de terre et au poisson.

Après avoir été annoncé comme gagnant, Webb a déclaré: «C’est le meilleur sentiment que j’aie jamais eu dans ma vie.

«Repartir avec le trophée est incroyable. Je suis si fière.”

Le jeune homme de 25 ans, né dans l’Essex, est le chef du restaurant qu’il a commencé à travailler à l’âge de 15 ans.

Après être devenu le quatorzième gagnant de l’émission, il a déclaré: «J’ai décidé de participer à MasterChef parce que je voulais voir jusqu’où je pouvais aller; gagner est quelque chose dont je serai toujours très fier.

«Je le voulais vraiment et tout le sang, la sueur, les larmes et les nuits blanches ont porté leurs fruits.»

Il a dit qu’il avait «beaucoup d’idées pour un livre» et qu’il aimerait faire plus de travail à la télévision.

«Je vais continuer à travailler dans le restaurant que je fais maintenant, et j’aimerais continuer à apprendre et à me dépasser», a-t-il ajouté.

«Ensuite, j’espère qu’un jour, je pourrai réaliser mon grand rêve de posséder mon propre restaurant.»

Les trois finalistes ont été salués comme champions, avec un fan écrit avant le dernier épisode: «Doit être le meilleur groupe dans une finale de MasterChef UK.

“Je ne peux pas choisir un gagnant, ils le méritent tous.”