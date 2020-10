Le chemisier est ouvert! Chiquis Rivera s’exhibe sur Instagram | Instagram

Chiquis Rivera a laissé tous ses followers sur Instagram captivés par sa beauté, alors que la belle fille de Jenni Rivera n’a pas hésité à partager une photo dans laquelle elle déboutonnait son chemisier pour ses fans.

L’ex de Lorenzo Mendez Elle a posé comme coquette pour la caméra du forum Mira Quien Baila et a montré son décolleté lorsqu’elle a ouvert sa blouse pour le plus grand plaisir de tous les Instagram. Le vêtement orange prédisposant a parfaitement exalté la beauté de la fille de Jenni Rivera, qui semble la plus belle et la plus puissante malgré leur récente séparation.

Chiquis Rivera Il a posé avec ses cheveux très élégamment arrangés et ses lèvres oranges avec un geste vraiment consternant, plus d’un était nerveux avec sa présence imposante!

La juge de Mira Quien Baila n’a pas hésité à montrer ses charmes, ainsi que sa force et cela se reflétait dans le message avec lequel elle accompagnait l’image.

Soyez plus fort que vos excuses! ✨, a écrit la chanteuse à côté de la photo qu’elle a publiée sur son réseau social.

La publication faite il y a un jour a dépassé les cent mille réactions sur Instagram et il y avait ceux qui ne se sont pas arrêtés en louant l’interprète d’Anímate y verás.

Je t’aime bébé de tout mon coeur❤ “, DIVINAAAAA ♥ ️, La plus belle du monde ❤️, n’étaient que quelques-uns des compliments adressés à la célèbre chanteuse.

Il est bien connu que Chiquis Rivera Elle est en train de se séparer de son toujours mari Lorenzo Méndez; Cependant, l’artiste a souligné son intégrité et n’a pas été abattue face à la situation. De son côté, l’ancien chanteur de La Original a été assez affecté par la situation et a partagé combien il aime toujours la fille de La Diva de la Banda.

Le chanteur a récemment partagé que la seule chose qu’il demande à l’interprète d’Aníamte y verás est de tenir la promesse qu’il a faite à sa fille, que cela ferait toujours partie de sa vie. Lorenzo Méndez a avoué que sa fille est gravement affectée par la nouvelle de leur séparation puisqu’elle entretenait des liens étroits avec Chiquis Rivera.

À certaines occasions, la même chanteuse a montré l’énorme affection qu’elle ressent pour la fille de son mari encore et l’a même remerciée le jour de la fête des pères, bien qu’ils étaient séparés, de lui avoir permis de vivre de beaux moments avec sa fille.

Malgré le fait que le processus de divorce a déjà commencé son cours, Mhoni Vidente a assuré que Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez finiraient par revenir car il y a beaucoup d’amour dans cette relation et les conflits qui existent peuvent être résolus en couple.

D’autre part, une autre des prédictions pour le couple indique que cette paire de cantates concevra une fille et finira par se séparer.

Au début de l’année, cette possibilité a fait sensation, car Chiquis Rivera partagé une échographie qu’ils avaient réalisée sur lui. Les adeptes du couple ont montré leur excitation à l’idée qu’ils attendaient l’arrivée d’un bébé; Cependant, le chanteur a clarifié la situation et a nié cette nouvelle.

La chanteuse a récemment noté qu’elle avait congelé ses œufs en envisageant la possibilité de devenir mère à l’avenir, bien qu’elle n’ait pas déterminé si avec ou sans Lorenzo Mendez.

Pendant ce temps, les médias attendent de chacun des détails de la séparation de ce couple et de la nature de leur processus de divorce, ce qui ne semble apparemment pas compliqué car aucun enfant n’est impliqué. existe un accord prénuptial.