Lisa Vanderpump a malheureusement dit au revoir à son chien bien-aimé, Giggy. La star de la télé-réalité a partagé la nouvelle déchirante avec son mari, Ken Todd, à ses abonnés sur Instagram après avoir passé ses derniers moments avec son chien de 10 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Elle a écrit qu’elle et sa famille ont été «dévastées» par le décès de leur chiot. “Il était vraiment aimé et nous savons combien d’entre vous l’aimaient aussi”, a-t-elle expliqué. «Notre douce Gigolo était un chien tellement incroyable et unique», a-t-elle poursuivi. Vanderpump a ensuite partagé que Giggy était la raison pour laquelle ils ont créé la Vanderpump Dog Foundation, qui a déclaré: «Nous nous sommes lancés dans notre mission de sauver autant de chiens que possible. En plus d’être un membre aimant de leur famille, la famille Vanderpump était motivée à faire plus pour tous les chiens en le faisant entrer dans leur famille. “Elle a déclaré.” L’héritage de Giggy vivra, à travers tous les chiens que @vanderpumpdogs sauve. ” La fondation a été fondée en 2016.

Vanderpump n’était pas la seule star de Bravo à rendre hommage à l’adorable toutou. Sur sa star Instagram, Andy Cohen a partagé plusieurs articles sur Giggy. «Giggy a été le premier chien de Bravo», a-t-il écrit dans un article selon PEOPLE. Il a également ajouté que non seulement il aimait le chien, mais que ses parents étaient également amoureux de l’animal. Au total, Vanderpump avait huit chiens au total de toutes les variétés. Elle a déjà mentionné dans une interview avec BravoTV que Giggy avait été diagnostiqué avec une alopécie, ce qui peut rendre la fourrure du chien inégale et avoir un impact sur la croissance des poils.

La personnalité née à Londres a fait son entrée dans la célébrité dans le cadre du casting de The Real Housewives of Beverly Hills pendant neuf saisons sur Bravo. Elle a été impliquée dans 190 épisodes impressionnants au cours de cette période. Elle a également joué simultanément dans Vanderpump Rules, qui a été créée en 2013 et continue de gagner des audiences à ce jour. La huitième saison, qui est sortie en janvier, a vu de nouveaux membres de la distribution se joindre à la série après qu’une controverse ait forcé le licenciement de Kristen Doute et Stassi Schroeder. Il y a environ deux semaines, il a également été révélé que Jax Taylor et Brittany Cartwright quitteraient la série. La dernière saison s’est terminée en juin avec son épisode de retrouvailles devenu tout-virtula au milieu de la pandémie de coronavirus.