Les autorités néo-zélandaises ont déposé des accusations de violation de la sécurité contre 13 parties après qu’une éruption volcanique à White Island a tué 22 personnes l’année dernière.

Il y avait 47 personnes sur White Island, la pointe d’un volcan sous-marin également connu sous son nom autochtone maori Whakaari, lorsque la vapeur surchauffée a éclaté, laissant de nombreuses personnes gravement brûlées.

Beaucoup de personnes tuées et blessées étaient des touristes qui venaient d’Australie à bord du navire de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas. Parmi les personnes tuées, 14 étaient australiennes, cinq américaines, deux néo-zélandaises et une allemande.

WorkSafe, l’organisme de réglementation néo-zélandais de la santé et de la sécurité au travail, a révélé que 10 parties font face à des accusations en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui entraîne une amende maximale de 1,5 million de dollars (830 700 £).

Trois personnes qui devaient faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations en matière de santé et de sécurité ont également été inculpées. Chaque individu inculpé encourt une amende maximale de 300 000 dollars néo-zélandais (158 000 £).

Les noms des 10 organisations et des trois personnes inculpées sont pour l’instant tenus secrets par les autorités en vertu des règles juridiques néo-zélandaises.

Mais deux agences qui dépendent de financements publics – GNS Science et l’Agence nationale de gestion des urgences – ont révélé qu’elles faisaient partie des accusés.

Certains des autres accusés incluront probablement des entreprises privées qui ont emmené des touristes sur l’île. Les personnes inculpées étaient soit des chefs d’entreprise, soit des dirigeants.

La Première ministre Jacinda Ardern a déclaré: «En ce moment, je sais que toutes les pensées des Néo-Zélandais vont aux familles et à ceux qui ont subi des pertes ou des blessures. Il n’y a pas de processus facile à partir d’ici.

«Mais c’est le travail de WorkSafe de s’assurer que s’il y a des questions auxquelles il faut répondre, ils jouent un rôle en menant la charge à ce sujet.»

L’île était une destination touristique populaire avant l’éruption du 9 décembre. Mais beaucoup de gens se demandent maintenant pourquoi les touristes ont été autorisés à visiter, en particulier après que les experts surveillant l’activité sismique ont élevé le niveau d’alerte du volcan deux semaines avant l’éruption.

La fumée s’élève dans le ciel au-dessus de l’île blanche

Le commissaire de police néo-zélandais Bruce Bird (à gauche) avec le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern parle aux médias de l’éruption de Whakaari / White Island lors d’une conférence de presse à Whakatane

Les gens sont vus en train de pleurer et de se réconforter sur le quai de Whakatane

Un drapeau flotte en berne à un Marae dans le respect des victimes de l’éruption volcanique de White Island

Mémorial de fortune est vu en face du bateau de croisière Ovation of the Seas, à Tauranga, Nouvelle-Zélande

Une femme est consolé après avoir déposé des fleurs à une clôture sur le front de mer à Whakatane

Un homme place un bouquet à une clôture sur le front de mer à Whakatane, Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern (à droite) embrasse un premier intervenant de l’équipe d’ambulance de St John’s qui a aidé les personnes blessées dans l’éruption du volcan White Island

Les accusations portées par WorkSafe sont distinctes d’une enquête policière en cours sur l’éruption, qui pourrait entraîner d’autres accusations. Les familles de certaines des personnes tuées et blessées ont également intenté leurs propres poursuites.

«Cet événement profondément tragique était inattendu. Mais cela ne veut pas dire que c’était imprévisible », a déclaré Phil Parkes, directeur général de WorkSafe.

Il a déclaré que les victimes, qui comprenaient des touristes et des guides, s’attendaient toutes à pouvoir se rendre sur l’île en pensant que les organisations impliquées avaient rempli les conditions requises pour veiller à leur santé et leur sécurité.

WorkSafe avait un délai légal d’un an pour déposer des accusations, raison pour laquelle son annonce est venue près de l’anniversaire.

Reportage supplémentaire de PA Media.