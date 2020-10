Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un hommage touchant à l’anniversaire de sa défunte épouse, Beth Chapman. Dans un post Instagram, Chapman a partagé une photo de Beth et a écrit à côté: “Vous célébrez cette journée avec Jésus et tous ses anges. C’est la seule chose qui nous permettra de passer sans vous. Joyeux anniversaire Beth. Tu nous manques et tu nous aime . “

Beth est décédée en juin 2019, après avoir combattu un cancer de la gorge pendant de nombreuses années. Des mois après son décès, Chapman s’est assis pour une interview avec TV Insider, et a parlé de sa vision de la vie après la mort de Beth, en disant franchement: «J’ai dit à mon [Dog’s Most Wanted] équipe de tournage après elle [passed], “Si quelque chose m’arrive, vous feriez mieux de prendre cette photo.” Ils sont comme: «Patron, nous le ferons». Je n’ai pas peur de mourir maintenant, car je sais où je vais et qui je vais revoir. “

“Je n’ai plus peur de mourir”, a également déclaré Dog, ajoutant que, maintenant, chaque fois qu’il est sur le point de faire tomber une porte pendant un buste, il se dit: “Me voici, Bethy” et l’imagine dans un Jardin céleste disant: “Big Daddy, ça t’a pris du temps.” Bien que Beth ne soit plus physiquement avec Dog et son équipe de chasseurs de primes, il dit qu’elle est toujours avec eux spirituellement. À titre d’exemple, Dog a évoqué un cas récent où l’équipe poursuivait un fugitif qu’elle avait perdu dans un quartier qu’elle ne connaissait pas.

«Je me suis arrêté pendant une seconde alors que je courais et j’ai dit: ‘Beth, s’il te plaît. Où est-il?’ Tout d’un coup, j’ai entendu [team member] David et Leland [Dog’s son] criez: «Nous sommes à nouveau sur lui, patron. J’ai dit à David: ‘Oh mon Dieu, elle regarde.’ David a dit: «Nous avons un drone angélique. Je la ressens tout le temps », a partagé Chapman.« J’ai toujours fait ce travail pour la rendre fière. J’ai juste pensé à chaque arrestation à quel point elle serait fière. “

Chapman a depuis retrouvé l’amour, avec sa nouvelle petite amie Francie Frane, à qui il est fiancé. Frane a parlé de la proposition avec The Sun, partageant: “Je ne m’y attendais pas du tout. Je pense que j’étais allé chercher de la nourriture et quand je suis revenu, il a éteint toutes les lumières avec juste quelques lumières. Et un tas de bougies allumées. Alors, quand je suis entré, je me suis dit: ‘Wow, c’est génial.’ Puis il a dit: ‘Entre, asseyez-vous parce que j’ai besoin de vous parler.

Elle a poursuivi: “J’ai donc mis toute la nourriture dans la cuisine et je suis entrée et il a dit: ‘Je sais que Dieu t’a amené dans ma vie et je ne veux pas en passer un seul instant sans toi.'” Elle est partie. pour partager, “Et il s’est mis à genoux et il a ouvert la boîte à bagues et il a dit:” Veux-tu m’épouser et passer le reste de nos vies ensemble? ” Qui peut dire non à cela? C’était merveilleux. “