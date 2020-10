Dog the Bounty Hunter star Duane “Dog” Chapman a donné aux fans un aperçu des coulisses du tournage de son nouveau spectacle, Dog Unleashed, avec ses derniers messages Instagram. Le petit-fils de Chapman, Cobie Chapman, le fils de Leland Chapman, a même fait une apparition sur l’une des nouvelles photos. La nouvelle série sera disponible en janvier 2021 sur un nouveau service de streaming appelé Unleashed !.

Chapman a republié une photo partagée par Cobie, se montrant debout sur un camion à plateau avec un caméraman portant une caméra. Sur une deuxième photo, Greg Zecca, membre de l’équipe de Chapman, a posé avec un autre membre de l’équipe. “Vous pouvez courir, mais nous allons vous attraper”, a écrit Zecca dans la légende. Chapman a partagé les nouvelles photos juste avant la sortie de son nouveau film, Hunter’s Creed, qui est disponible sur les plateformes de vidéo à la demande et sur DVD.

Dans une interview exclusive avec PopCulture, Chapman a promis beaucoup de “controverse” dans Dog Unleashed. Il a confirmé que ses enfants Lyssa Chapman, Leland et Bonnie Chapman seront impliqués, ainsi que sa fiancée, Francie Frane. Bien que Frane ne soit pas une chasseuse de primes comme Chapman, elle aide toujours son futur mari, qui a dit en plaisantant qu’elle était “aussi folle que moi!”

«Le monde devient de plus en plus dangereux, non seulement à cause du COVID, mais avec un système de justice qui s’incline devant ces gens», a déclaré Chapman à PopCulture. Contrairement à ses émissions précédentes, Dog Unleashed suivra Chapman alors qu’il traque les fugitifs recherchés, au lieu de se contenter de sauter des obligations. Il pense que cette nouvelle émission montrera au public ce qu’il peut faire sans aucune restriction.

“On m’avait tenu en laisse et on m’avait dit: ‘Tu ne peux pas faire ça’, et ‘Tu ne peux pas avoir ça rendu public’, alors j’espère que c’est ma dernière série”, taquina-t-il à propos de la nouvelle série. “Je dis [the film team] tais-toi et roule … Nous allons commencer une controverse, et je pense que je suis le président de cela. ” “

Frane et Chapman sont fiancés depuis mai, mais ils n’ont toujours pas fixé de date de mariage. Chapman rêvait d’accueillir un grand événement, mais ces plans ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus. Il a dit à PopCulture que Frane ne voulait que “juste de la famille et des amis proches” lors de la cérémonie. Au lieu de cela, les noces seront probablement filmées. Frane n’est pas “timide face à la caméra”, mais elle “ne se soucie pas d’avoir les caméras là-bas”, dit-il.