Le prince William et Kate Middleton pleurent la mort de leur chien de famille, Lupo, qui fait partie du couple royal depuis près d’une décennie. Dimanche, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus sur leur Instagram officiel pour annoncer que leur chéri cocker était décédé le week-end dernier. Admettant qu’ils étaient très tristes de son décès, les parents de trois enfants ont déclaré que Lupo était «le cœur» de leur famille pendant les neuf dernières années, et qu’il «leur manquera tellement».

De nombreux fans et admirateurs de la famille royale se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leurs condoléances pour l’immense perte, partageant à quel point ils étaient navrés d’entendre la nouvelle. “Tellement triste. Surtout [the] premier chien de famille. Ce sont nos cœurs à l’extérieur », a écrit un fan, tandis qu’un autre a sonné:« Oh, je me souviens quand Lupo était un chiot! Ces membres de la famille à fourrure signifient tellement et je suis tellement triste d’apprendre votre perte. “Un autre fan a fait écho à ces sentiments, exprimant à quel point perdre un” chien de famille bien-aimé est si difficile pour tous “impliqués.” Rappelez-vous la belle vie que vous lui avez donnée , et en terme, il vous a donné », ont-ils écrit.

Le frère de Middleton, James, un amoureux des chiens, a également partagé un hommage poignant à Lupo sur son propre Instagram aux côtés d’un long message du chiot qui partage un lien avec ses propres chiens. «C’est avec une grande tristesse que Lupo, la chienne bien-aimée de ma sœur Catherine et de sa famille, est décédée», a écrit la femme de 33 ans, révélant que Lupo était le fils d’Ella, frère de Zulu, Inka & Luna. “Rien ne peut jamais vous préparer à la perte d’un chien. Pour ceux qui n’ont jamais eu de chien, il peut être difficile de comprendre la perte. Cependant, pour ceux qui ont aimé un chien, sachez la vérité: un chien n’est pas seulement un animal de compagnie; c’est un membre de la famille, un meilleur ami, un fidèle compagnon, un enseignant et un thérapeute. “

James a ajouté que “la perte d’un chien est, à presque tous égards comparable à la perte d’un être cher humain”, notant en outre comment “la nouvelle de Lupo a ramené une vague d’émotions” à partir du moment où il a perdu son premier compagnon canin. en 2017. «Il n’y a pas beaucoup de règles sur la façon de pleurer un chien, mais j’ai dit une prière, allumé une bougie et emmené Ella (maman) faire une longue promenade pour passer du temps à se souvenir de Lupo. paix, Lupo. Tilly & Mini vous attendra. On se souviendra toujours de vous et votre héritage vivra pour toujours. Bon garçon. “

Le duc et la duchesse ont accueilli Lupo en 2012, juste un an avant la naissance de leur premier fils, le prince George. Le chiot occupe une place particulière dans le cœur de la famille car il a été le premier que le couple a obtenu lorsque William était de service aux îles Falkland pour un déploiement de six semaines. Avec l’épagneul cocker noir réconfortant Kate alors que William était absent et l’aidant à faire face à la période loin l’un de l’autre, des amis proches du couple vantent Lupo comme une grande aide dans le «temps de séparation» de Kate et William, selon PEOPLE.

Les chiens ont été un aliment de base bien-aimé dans la monarchie, la reine Elizabeth ayant son propre groupe de chiens fidèles au fil des ans, le dernier de ses fidèles corgis mourant en 2018. Le petit corgi trapu de la reine, Whisper, est décédé en 2018. Elle a possédait la race Pembroke Welsh depuis l’âge de 18 ans après avoir reçu le corgi, Susan, en cadeau de son père, le roi George VI.