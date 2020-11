Le chocolat le plus recherché? Le prix du mariage de Ninel Conde | Instagram

Après avoir annoncé que l’actrice Ninel Conde donnerait une couverture exclusive à son mariage avec l’homme d’affaires colombien Larry Ramos, maintenant plus de détails sont révélés sur le prochain lien qui sera bientôt en vedette.

Le soi-disant “bombon as3s! Non” qui ces derniers jours a été accompagné d’une vive polémique au sujet de son prochain mariage, a annoncé ces derniers jours qu’il sera accessible à partir d’une couverture exclusive grâce à un montant modeste.

La célèbre, qui a partagé quelques détails sur ses fiançailles à travers des médias exclusifs a maintenant décidé de vendre son mariage, a annoncé, cela sera diffusé par diffusion et une “somme modique” sera payée, a-t-il dit, pour pouvoir avoir accès au grand moment.

Ceci après la cérémonie de l’artiste a été annulée car elle a eu lieu à un moment où un taux élevé d’infections causées par le COVID-19[feminine dans la ville de Mexico.

Cause qui a contribué encore plus à générer plus de controverse autour de cette célébration elle-même, qui a été empêchée par les autorités de la capitale elles-mêmes, qui l’ont interdite.

Après cet accident, les invités ont déménagé dans une autre propriété de l’État du Mexique où ils ont finalement pu organiser la célébration, bien que le syndicat ne dispose toujours pas de soutien juridique.

Quand et comment le voir? …

Pendant ce temps, comme il était connu par le même artiste dans une récente interview pour le programme “First hand”, quelques autres détails de la transmission comme le prix et où le voir.

Le coût d’accès à l’événement sera d’un montant modeste de 132 pesos, avec lequel vous pourrez avoir accès aux enregistrements et aux détails du mariage et sera transmis via une plateforme de contenu en ligne le 14 novembre à 20h. : 00 heures, qui comprendra également un concert de Ninel.

D’autre part, il convient de mentionner que le chanteur et Larry Ramos n’ont joué que dans un lien religieux, une cérémonie qui a eu lieu en octobre dernier, selon l’interprète, faisait partie d’un rituel chrétien pour s’unir devant cette religion, apparemment non ils n’auraient pas de représentant de l’état civil.

Ils annulent leur mariage

Le couple, Ninel et Larry Ramons prévoyaient de se marier au début au “Musée du Bal”, un lieu où d’autres unions ont été célébrées et même jusqu’à XV ans, cependant, cela a été empêché en étant une figure célèbre, alors le L’artiste a accusé les responsables de “discrimination” car de nombreux événements s’y déroulaient et lorsqu’ils ont découvert qu’elle appartenait au monde artistique, ils ont refusé d’éviter les sanctions.

Selon Ninel, il a expliqué au programme qu ‘”il y avait un contrat signé avec ce musée entre les deux”:

Vraiment ici la question est que, comme ils se sont rendu compte que c’était moi, le même jour de l’événement, ils ont dit “ nous ne savions pas qu’il était une personnalité publique, sinon nous aurions dit non ”, et j’ai dit “ écoutez-moi, je est discriminant, pourquoi? Si tous les 15 jours ils ont XV ans et mariages ici et qu’ils les prennent comme si c’était de la nourriture, pourquoi ne pas être moi? Alors ils m’ont dit que parce que j’étais une personnalité publique, ils allaient avoir des ennuis et que la délégation leur avait déjà parlé et qu’ils ne voulaient pas avoir d’ennuis.

Après que le couple ait été averti qu’il ne pouvait pas se marier à cet endroit, ils ont souligné qu’ils devaient déménager dans un autre endroit, ce serait une immense maison dans un complexe de logements situé dans l’État du Mexique qui recevrait tous les compagnons du couple. .

Ceci, en plus d’alimenter davantage la polémique, aurait également provoqué l’énervement des habitants du lieu, qui ont été touchés par le bruit, en plus de critiquer vivement la tenue d’une grande fête au milieu des mesures face à la crise sanitaire, ont indiqué les médias. de communication.

Le chauffeur Raúl “El Negro” Araiza aurait été présent au récent mariage de Ninel Conde et partagé une image sur Instagram.

Ceci, parmi d’autres commentaires puisque certains des critiques de la star de la musique, du cinéma et de la télévision soulignent également qu’il a maintenant décidé de vendre le mariage exclusif pour sauver son fiancé de toutes les poursuites judiciaires auxquelles il est confronté pour fraude présumée contre plusieurs sociétés en Miami et d’autres régions des États-Unis.

Le mariage de l’artiste Ninel Herrera Conde a été pourvu d’une controverse sans fin depuis le début, la célèbre aurait vendu l’exclusivité de ses fiançailles à un magazine prestigieux auquel elle révélerait le moment où elle a décidé de dire «oui» à Larry Ramos Et comment ça lui a donné la bague, tout indiquait que c’était lors d’un voyage, comme l’a révélé au magazine People il y a quelques mois.

