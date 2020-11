R

Les taux de chômage ont augmenté pour atteindre des chiffres records au cours des trois mois précédant septembre, la crise du Covid-19 ayant déclenché une augmentation massive du taux de chômage, selon les chiffres officiels aujourd’hui.

Le chômage a grimpé à 4,8%, en hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les jeunes ont été particulièrement touchés, le nombre de personnes âgées de 16 à 24 ans ayant un emploi ayant chuté de 174 000 pour atteindre un nouveau record de 3,5 millions.

Dans l’ensemble, l’emploi a chuté de 164 000 au cours du trimestre, la baisse étant attribuable aux hommes, aux jeunes et aux travailleurs indépendants et aux travailleurs à temps partiel, a indiqué l’Office for National Statistics.

L’effondrement des niveaux d’emploi s’est produit malgré les efforts du chancelier Rishi Sunak pour aider les employeurs à garder le personnel avec son programme de congés et d’autres mesures de soutien.

Un nombre record de 214 000 personnes ont été mises au chômage sur une base nette.

Les personnes travaillant dans des industries écrasées par les verrouillages ont été les plus touchés. Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration ont vu 261 000 personnes employées de moins qu’il y a un an, tandis que les fabricants en ont perdu 230 000 au cours de l’année.

Ceux qui travaillent pour de petits employeurs ou des commerçants indépendants ont le plus souffert, avec une chute de 383 000 il y a un an.

Les travailleurs immigrés ont souffert de manière disproportionnée, avec une baisse de 364000 emplois pour les travailleurs de l’UE et 65000 pour ceux en dehors de l’UE – la première baisse annuelle depuis 2017.

Alors que le taux de chômage global était de 4,8%, il était de 5,2% pour les hommes – en hausse de 1,1 point de pourcentage par rapport à un an plus tôt et de 1 point de plus qu’au trimestre précédent.

Pour les femmes, il était de 4,3% – 0,7 point de pourcentage de plus qu’il y a un an et de 0,43 point de pourcentage de plus qu’au trimestre précédent.