Le Chromebook Duet de Lenovo est un excellent choix si vous recherchez un Chromebook portable, et il est beaucoup moins cher que d’habitude aujourd’hui chez Walmart. Vous pouvez choisir le modèle de base avec 64 Go de stockage interne pour 204 $, ce qui représente une remise importante. Il se vend normalement 279 $, mais il est disponible à un prix inférieur depuis son lancement.

Ma collègue Monica Chin a écrit une critique pour ce modèle, louant sa batterie de 11 heures et le fait que même s’il s’agit techniquement d’une tablette, elle comprend un clavier et une béquille à l’achat pour le rendre facile à utiliser comme ordinateur portable. Monica mentionne, cependant, qu’elle n’a pas de prise casque, vous aurez donc besoin d’un ensemble d’écouteurs filaires USB-C ou d’un casque Bluetooth sans fil. De plus, ce n’est pas une machine puissante, avec 4 Go de RAM et pas beaucoup de stockage. Une pénurie de stockage n’est généralement pas un problème pour un Chromebook, car la plupart des applications sont accessibles en ligne, mais si vous prévoyez de voyager avec et de stocker des films et des jeux, cela peut être un problème.

Si cette préoccupation vous fait souhaiter plus de stockage, Best Buy propose le modèle de 128 Go à une réduction de son prix habituel de 300 USD à 269 USD. Étant donné que ces modèles sont exactement les mêmes – à l’exception des différences de capacité de stockage – un supplément de 65 $ peut sembler élevé. Mais si vous en avez besoin, cette offre est disponible chez Best Buy.

Best Buy propose également une petite offre sur les abonnements annuels Nintendo Switch Online. Cela ne coûte rien des 20 $ qu’il en coûte pour s’abonner au service pendant un an, mais vous obtiendrez une carte-cadeau Best Buy de 5 $ à l’achat aujourd’hui. Il en va de même pour les abonnements à la famille Switch Online qui autorisent jusqu’à huit utilisateurs par abonnement. Il coûte 35 $ et est accompagné d’une carte-cadeau Best Buy de 5 $. Switch Online vous donne accès à une multitude de jeux classiques NES et SNES. Le service vous permet également de sauvegarder certaines sauvegardes de jeux dans le cloud et de jouer à des jeux multijoueurs en ligne.

Photo par Avery White / The Verge

L’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sortis cette année est l’Asus ROG Zephyrus G14, et coûte 250 $ de réduction sur son prix habituel de 1450 $ chez Best Buy. Il a un design élégant, un clavier et un trackpad excellents, et la durée de vie de la batterie dépasse de loin celle de la plupart des ordinateurs portables de jeu gourmands en énergie. De plus, il est excellent pour le jeu comme vous vous en doutez.

Ce qui rend l’offre d’aujourd’hui chez Best Buy particulièrement intéressante, c’est que ce modèle correspond à celui que ma collègue Monica Chin a testé dans cette revue. Il dispose d’un écran de taux de rafraîchissement de 14 pouces à 120 Hz, du Ryzen 9 4900HS rapide d’AMD, du GPU RTX 2060 Max-Q de Nvidia, de 16 Go de RAM et d’un SSD PCIe de 1 To.

Ses inconvénients pourraient être des facteurs décisifs pour vous. Le Zephyrus G14 n’a pas de webcam. Monica a également signalé que le processeur pouvait chauffer sous pression, alors gardez cela à l’esprit.