Acer a annoncé ses Chromebook Spin 513 et Chromebook Enterprise Spin 513. Ce sont les premiers appareils Chrome OS équipés des puces Snapdragon 7c de Qualcomm. Le 513 sera disponible en Amérique du Nord en février 2021 à partir de 399,99 $; l’Enterprise Spin 513 arrive en mars 2021 à partir de 699,99 $.

Le Snapdragon 7c est un processeur mobile d’entrée de gamme basé sur un processus 8 nm. C’est un processeur moins puissant que beaucoup d’autres que vous voyez dans les appareils Windows populaires – c’est actuellement le processeur le plus faible de Qualcomm pour les ordinateurs portables – mais Intel affirme que l’un de ses principaux avantages est une durée de vie de la batterie plus longue. Acer dit que vous verrez 14 heures (citant des repères synthétiques).

Par ailleurs, vous pourrez configurer les deux modèles avec la 4G LTE, un avantage appréciable pour les travailleurs en déplacement que vous ne voyez pas tous les jours, même dans les Chromebooks phares. Le 513 a jusqu’à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, un capot supérieur en aluminium, deux ports USB-C ainsi qu’un USB-A, un rapport écran / corps de 78%, un clavier rétroéclairé en option et un 360- charnière de degré. Il est assez compact à 2,64 livres et 0,61 pouces d’épaisseur. Le modèle Entreprise possède des fonctionnalités de sécurité et de gestion supplémentaires pour les utilisateurs professionnels.

Mais la grande question est de savoir dans quelle mesure le Snapdragon 7c fonctionnera, alors gardez un œil sur ces résultats au début de l’année prochaine.