W

Est Ham a remporté quatre victoires sur quatre en 2021 avec une victoire contre West Brom, et a ainsi montré une autre facette de son caractère.

À mi-chemin de la saison, les Hammers comptent 32 points, leur plus haut total à ce stade dans une campagne de Premier League – et à seulement trois de moins de Manchester City, deuxième.

Cette saison a vu David Moyes et son équipe mélanger leur approche à plusieurs reprises.

Après une série de points libres, puis la récente série de belles performances défensives, les Hammers ont été mis au défi de répondre après que Matheus Pereira eut annulé le premier match de Jarrod Bowen. Et ils ont répondu qu’ils l’ont fait.

Quelques minutes après le but, Manuel Lanzini a vu un effort retentissant dirigé hors de la ligne par Dara O’Shea avant que Declan Rice n’envoie un effort juste à côté du poteau droit et en siffle un autre à travers la ligne de but sous un angle serré.

Aaron Cresswell avait été une menace toute la soirée à cause des croix et, avec Andiry Yarmolenko envoyé lui donner quelque chose à viser, l’arrière latéral dûment obligé. Yarmolenko rencontra le centre au deuxième poteau et hocha la tête, et Michail Antonio se déplaça rapidement pour tourner et terminer son deuxième but en autant de matchs.

La réponse a montré une verve offensive inconnue ces dernières semaines et, bien qu’il y ait eu quelques moments poilus tardivement, elle a montré une autre facette du «nouveau» West Ham de Moyes.

en relation

Après un mauvais début de saison contre Newcastle avec un arrière quatre qui a été rapidement largué pour un cinq robuste, les Hammers ont trouvé leur rythme en s’assoyant profondément et serré et en attrapant les côtés sur le comptoir.

Ce changement a apporté un changement de fortune et de brillantes victoires contre les Wolves et Leicester, marquant sept points et n’en concédant aucun.

«Nous avons senti que nous devions trouver un moyen de nous remettre rapidement sur la bonne voie et nous sommes passés à un cinq», a déclaré Moyes. «Nous avons joué de très bonnes choses et obtenu des résultats brillants, regardez Leicester et les Wolves.»

(POOL / . via .)

Une réflexion était nécessaire, cependant, quand Arthur Masuaku a dû subir une opération au genou.

La course de forme avec une défense de cinq hommes avait non seulement aidé à consolider les choses, mais a ramené Cresswell à son meilleur et a permis à Vladimir Coufal de s’installer facilement sur le côté, ce qui signifie que le retour aux quatre à Leeds United a gardé un bon début pour la saison va avec une victoire.

Moyes a construit une équipe robuste, polyvalente et impressionnante dans l’est de Londres. S’ils le maintiennent après une première moitié de saison record, le ciel est la limite.

en relation

Bowen montre une touche créative

Jarrod Bowen apporte toujours quelque chose d’excitant et d’imprévisible à cette équipe de West Ham, mais on peut souvent trouver qu’il manque le moment décisif devant le but.

L’attaquant a gaspillé quelques belles occasions contre Burnley ce week-end, mais a montré une réflexion rapide plutôt brillante pour retourner le puissant centre de Vladimir Coufal avec sa poitrine ici.

en relation

Le cycle de nettoyage de la feuille prend fin

La plus grande force de West Ham ces dernières semaines a été à l’arrière. Au cours de la première mi-temps, les Hammers ont franchi le cap des sept heures de football sans concéder alors qu’ils cherchaient à conserver quatre feuilles blanches consécutives de Premier League pour la première fois depuis que Sam Allardyce était aux commandes en 2014. Ils n’avaient pas été inquiets en première mi-temps. , mais au début de la seconde, ils se sont adoucis.

La passe de Kamil Grosicki a été envoyée trop facilement devant Tomas Soucek avant que Matheus Pereira ne soit autorisé à avancer, à choisir sa place et à frapper un Lukasz Fabianski impuissant avec tous ceux en bordeaux et bleu juste à côté.

La course devait prendre fin à un moment donné, mais cela semblait être une mauvaise manière pour que cela se produise.