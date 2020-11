Les conditions météorologiques extrêmes apportées par un climat changeant érodent les chemins de gravier du cimetière et submergent ses systèmes de drainage historiques.

Freinds of Highgate Cemetery Trust est à la recherche de designers et d’architectes qui peuvent aider à inverser les effets de la décomposition à long terme et de la maturation des arbres auto-ensemencés sur les monuments du cimetière.

Les arbres du cimetière, qui est le lieu de repos de personnes bien connues telles que Karl Marx et Lucian Freud, sont affectés par de nouveaux ravageurs et maladies.

La fiducie, qui possède et entretient le cimetière, a déclaré que ces impacts sapaient la conception du paysage historique et réduisaient la faune dans le site du nord de Londres, classé au nord de Londres.

Des mesures de conservation sont nécessaires pour maintenir l’atmosphère «enchanteresse» du cimetière, préserver son patrimoine, améliorer les installations pour le personnel et les bénévoles et lui offrir un avenir durable en tant qu’oasis verte et riche en faune dans la ville.

(

Les arbres du cimetière sont de plus en plus affectés par de nouveaux ravageurs et maladies

/ PA)

Les Amis de Highgate Cemetery Trust lancent deux concours ouverts, dont le premier est de trouver les meilleurs paysagistes pour élaborer un plan directeur pour le site.

Le deuxième concours consiste à trouver une équipe de conception dirigée par un architecte pour étudier des projets visant à préserver et à améliorer les structures historiques et à améliorer les installations pour le personnel et les visiteurs.

(

Le cimetière abrite des personnages bien connus tels que Karl Marx

/ PA)

Martin Adeney, président du Friends of Highgate Cemetery Trust, a déclaré: «Nous travaillerons avec la communauté locale, les bénévoles du cimetière et les experts pour que les arbres, les chemins, les monuments et les bâtiments soient mieux entretenus, le cimetière continuera à fonctionner. comme lieu de sépulture actif et la visite sera plus facile et plus gratifiante.

«Après avoir sauvé le cimetière de l’abandon dans les années 1970 et sécurisé les principaux monuments, le Friends of Highgate Cemetery Trust étudie maintenant comment ce lieu de repos mondialement connu de tant de personnes distinguées peut être conservé et amélioré pour les générations futures.

en relation

«Nous veillerons à ce que le cimetière reste le lieu d’enchantement que tant de gens apprécient, dont l’environnement naturel soigneusement entretenu offre un refuge à ceux qui sont enterrés ici et à leurs proches, ainsi qu’aux milliers de visiteurs.

Reportage supplémentaire de PA Media.