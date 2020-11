O

Une des (quelques) choses que Joe Biden partage avec son prédécesseur Donald Trump est une famille très unie.

Lorsque le nouveau président élu entre officiellement à la Maison Blanche en janvier, il apporte avec lui un cercle restreint de membres de sa famille. Sa femme, Jill Biden, ses enfants Ashley et Hunter, et sept petits-enfants rejoindront tous la nouvelle première famille américaine.

Malheureusement, l’histoire de la famille de la femme de 78 ans a été assaillie de deuils et la famille a perdu plusieurs membres au fil des décennies. La première épouse de Biden, Neilia, et leur fille Naomi, âgée de 13 mois, ont été tuées dans un accident de voiture en 1972, le laissant s’occuper seul de leurs deux fils survivants, Joseph «Beau» Biden et Robert «Hunter» Biden. rencontrer sa deuxième épouse Jill.

(AP)

En 2010, plus de 40 ans plus tard, Beau est décédé tragiquement à l’âge de 41 ans à la suite d’un diagnostic de cancer du cerveau. On dit que son frère Hunter a eu du mal à accepter la perte et a lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme au fil des ans.

Joe Biden attribue à la deuxième épouse Jill le mérite d’avoir «remis ensemble» la famille après que la mort de Neilia l’ait laissé souffrant d’une crise de foi et envisageant de se suicider.

Mais où sont-ils tous maintenant? De la fille Ashley, défenseure de la justice sociale de Biden, à la petite-fille qui est la meilleure amie de Sasha Obama, rencontrez la nouvelle première famille américaine.

Jill Biden

(AP)

Relation: La femme de Joe Biden

Carrière: Professeur d’anglais

Contexte: Jill Biden est née dans le New Jersey sous le nom de Jill Tracy Jacobs et a grandi en Pennslyvania. Elle a étudié à l’Université du Delaware avec son premier mari, la star du football universitaire Bill Stevenson, dont elle a divorcé avant de rencontrer son deuxième mari, Joe Biden. Elle et le sénateur de l’époque Biden se sont rencontrés en 1975 après avoir été mis en place pour un rendez-vous à l’aveugle par le frère de Biden et se sont souvenus comment il lui avait «serré la main pour lui souhaiter une bonne nuit» à la fin de la soirée. «Je suis montée à l’étage et j’ai appelé ma mère à 1 heure du matin et j’ai dit: ‘Maman, j’ai enfin rencontré un homme, se souvient-elle.

Biden a proposé cinq fois avant que Jill n’accepte de l’épouser. Depuis, elle a aidé à élever ses trois enfants ainsi qu’un enfant à eux, Ashley, et Biden attribue à Jill le mérite d’avoir retrouvé sa joie de vivre. Il a déclaré à la Convention nationale démocrate cette année: «Elle nous a remis ensemble. Elle m’a rendu ma vie. Elle nous a redonné une famille.

Depuis lors, Jill a passé huit ans en tant que deuxième dame sous l’administration Obama et est devenue une amie proche de la première dame Michelle Obama. Les deux hommes ont voyagé ensemble et ont travaillé sur un projet appelé Joining Forces pour les familles des militaires. Dans la perspective des élections de cette année, elle a été un puissant atout sur la piste électorale, aidant à proposer des politiques et faisant partie du groupe de travail sur l’éducation. Elle prévoit également de briser la tradition de la Maison Blanche et de poursuivre sa propre carrière de professeur aux côtés de son nouveau rôle de Première Dame.

Instagram suivant: 1,9 million (@drbiden)

Citation de tueur: «Dès mon plus jeune âge, j’ai su que je voulais mon propre argent, ma propre identité et ma propre carrière.»

Ashley Biden

(© Photo officielle de la Maison Blanche par David Lienemann)

Relation: La plus jeune fille de Joe Biden et le seul enfant de Joe et Jill Biden

Carrière: Travailleur social, activiste, philanthrope et créateur de mode

Contexte: Contrairement à l’ancienne première fille Ivanka Trump, Ashley Biden préfère vivre sa vie en grande partie à l’abri des projecteurs. Sa passion d’enfance pour l’environnement a inspiré son père à travailler avec la membre du Congrès Barbara Boxer sur la loi de 1990 sur l’information des consommateurs sur la protection des dauphins. Elle est diplômée de l’Université de Tulane en Louisiane en anthropologie culturelle et a travaillé comme serveuse de pizza et assistante sociale avant d’être nommée directrice exécutive du Delaware Center for Justice.

Elle a fondé la société de mode Livelihood, qui collecte des fonds pour des programmes communautaires axés sur l’élimination des inégalités de revenu aux États-Unis, inspirés par son frère Beau. Elle est mariée à Howard Krien, un chirurgien plasticien de 14 ans son aîné, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour son entreprise de capital-risque et qui a conseillé la campagne Biden sur la politique des coronavirus.

Ashley préfère ne pas discuter de sa vie personnelle, se concentrant sur son travail en justice sociale. En 2014, elle a été invitée à prendre la parole au Women Rule Keynote de Politico avec son père, alors vice-président. “Je me sens vraiment à l’aise et, dans ce genre de choses, je ne le fais normalement pas”, a-t-elle déclaré dans son discours.

Suivi Instagram: Le compte Instagram privé d’Ashley @ ablazer8 compte 664 abonnés

Citation de tueur: “Mon père m’a toujours appris que le silence est une complicité et que je dois défendre quiconque a été traité injustement. Cela m’est resté à l’âge adulte et c’est le principe directeur de ma vie professionnelle.”

Robert «Hunter» Biden

(DNC)

Relation: Le deuxième fils de Joe Biden et de sa défunte épouse Neilia

Carrière: Avocat et conseiller en placement

Contexte: Hunter, surnommé affectueusement «Hunt» par son père, est né au Delaware et est le seul fils survivant du premier mariage de Joe Biden, après que sa sœur Naomi est décédée dans un accident de voiture et que son frère Beau est décédé d’un cancer. Il n’avait que deux ans lorsque sa mère et sa sœur ont été tuées et dit que son premier souvenir est de s’être réveillé à l’hôpital à côté de son frère. Après avoir été diplômé des universités de Georgetown et de Yale, il a travaillé comme vice-président du plus grand employeur du Delaware, MBNA Bank, avant d’être nommé directeur du département du commerce sous l’administration Bill Clinton.

En 1993, il épousa Kathleen Buhle, avec qui il eut trois enfants: Naomi, Finnegan et Maisy. Ils ont divorcé en 2017, après quoi il a commencé à sortir de manière controversée avec Hallie Biden, la veuve de son frère Beau. Il a depuis été confirmé qu’il avait engendré un bébé avec une autre femme au cours de la brève relation. En 2019, il a épousé la cinéaste sud-africaine Melissa Cohen six jours seulement après sa rencontre, avec qui il a un fils.

Hunter a attiré sa juste part de scandale au fil des ans, étant renvoyé des réserves de la marine pour avoir été testé positif à la cocaïne et aux prises avec une dépendance à la drogue et à l’alcool. Il en a parlé ouvertement au fil des ans, mais divers scandales ont affecté la vie politique de son père. Trump l’a qualifié de «criminel» et s’est moqué de ses batailles contre la drogue lors du premier débat présidentiel en septembre et a également soutenu à plusieurs reprises – sans preuve – que Hunter avait tiré parti de la position de son père en tant que vice-président pour un gain monétaire. Les enquêtes des organes de presse ont rejeté ces allégations.

Citation de tueur: “Il y a de la dépendance dans chaque famille. J’étais dans cette obscurité. J’étais dans ce tunnel – c’est un tunnel sans fin. Vous ne vous en débarrassez pas. Vous savez comment y faire face.”

Naomi Biden

Relation: Le petit-fils aîné de Biden et l’aîné de Hunter Biden et de sa première épouse Kathleen

Contexte: L’enfant aîné de Hunter Biden et de son ex-épouse Kathleen, Naomi Biden a été nommé d’après la fille de son grand-père qui a été tragiquement tuée dans un accident de voiture quand elle en avait un. Elle est diplômée de l’Université de Pennsylvanie aux côtés de Tiffany Trump en 2016 et a récemment obtenu son diplôme de la Colombia Law School. Elle et son petit ami étudiant en droit Pete Neal ont récemment créé un site Web qui aide les Américains à apprendre comment accéder à leur argent de relance pendant la pandémie.

La grille Instagram de Naomi propose des mises à jour régulières de la vie, des clichés mignons avec Neal et le nouveau chiot Charlie aux publications de soutien pour son grand-père. «Je suis fier d’être votre petite-fille chaque jour @JoeBiden. Mais ce soir, je suis tout aussi fière d’être une Américaine », a-t-elle tweeté avant la Convention nationale démocrate. Elle a voyagé avec lui en Chine, en Turquie et en Nouvelle-Zélande et le week-end, elle a tweeté une photo polaroid d’elle et de ses cousins ​​étreignant leur grand-père («Pop») après sa victoire.

Suivi Instagram: 101 000 (@naomibiden)

Citation de tueur: “Quiconque veut rejoindre Joe Biden devra d’abord nous dépasser.”

Maisy Biden

(.)

Relation: La petite-fille de Biden et le troisième enfant de Hunter Biden et sa première épouse Kathleen

Contexte: La sœur cadette de Naomi, Maisy, est née en 2001. Elle est une joueuse de basket talentueuse et aurait été la «meilleure amie» de la fille d’Obama, Sasha – les deux familles ont organisé une célébration commune pour leurs diplômes de lycée l’année dernière (son grand-père Joe a sauté le mois de juin Dîner du Temple de la renommée des démocrates de l’Iowa 2019 à assister) et jouer dans la même équipe de basket-ball, une fois entraînée par Barack Obama.

Maisy est une fervente partisane de la campagne de son grand-père, participant à un certain nombre de voyages officiels au cours de son mandat de vice-président et partageant des messages de soutien sur Instagram. Elle dit que son grand-père lui parle à elle et à ses cousins ​​tous les jours et s’il ne les entend pas, il les appelle pour leur demander ce qui ne va pas.

Citation de tueur: Sur son grand-père qui l’appelle tous les jours, elle et ses cousins: “Il appelle toujours avec la même énergie même après avoir fait 15 interviews d’affilée,”

Natalie Biden

(AP)

Relation: La petite-fille de Biden et l’aîné de feu Beau Biden et de sa femme Hallie

Contexte: L’adolescente Natalie est l’aîné des enfants du défunt fils de Biden, Beau. Le deuxième soir de la convention, elle a parlé au nom des petits-enfants de Biden pour présenter sa grand-mère Jill Biden.

Citation de tueur: Sur sa grand-mère Jill Biden: «Je dirais qu’elle n’est pas votre grand-mère ordinaire. C’est une farce, elle est très espiègle. Quand elle va courir, parfois elle trouve, comme, un serpent mort et elle le ramasse et le met dans un sac et elle l’utilise pour effrayer quelqu’un.